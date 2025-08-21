Lucrări de urgență pe 30 m de alei periculoase din Parcul Herăstrău / Autorizația pentru consolidarea malurilor, amânată din 2024

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, responsabil de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), a anunţat joi, potrivit Agerpres, că în Parcul Herăstrău au început lucrări de punere în siguranţă pe un tronson de aproximativ 25–30 de metri de alei aflate în pericol de surpare.

„Aceste alei şi aceste lucrări vor împlini curând 100 de ani”, a declarat Judele, într-o conferinţă de presă susţinută alături de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, pe o alee de acest gen din parc. Din cauza arborilor şi a condiţiilor meteo s-au produs ruperi de alei, a menționat el, problema reală fiind malul care s-a surpat şi apa care a intrat pe dedesubt.

„În acest moment suntem şi noi în pericol, dar nu ştim cât de mare este acest risc. Am încercat să obţinem cât mai rapid toate autorizaţiile, iar de ieri avem aprobată intervenţia de urgenţă pe un tronson de 25-30 de metri. Când vom finaliza această etapă, cel mai probabil vom avea şi autorizaţia pentru restul lucrărilor, pe care le vom începe în octombrie”, a declarat Judele.

La rândul său, Bujduveanu a precizat că autorizaţia pentru consolidarea malurilor din Herăstrău a fost solicitată de ALPAB, instituţia care gestionează parcurile din Bucureşti. „Autorizaţia se emite de Primăria Capitalei. Mai avem de primit ultimele avize, iar imediat ce acestea sosesc, autorizaţia va fi emisă şi semnată de mine”, a explicat edilul.

Întrucât bugetul ALPAB – care administrează parcurile mari ale Capitalei – a fost mereu unul de sacrificiu, întrebat care este suma alocată pentru intervenție, primarul interimar a menționat pentru G4Media că este vorba de 400.000 lei.

Context

Parcul Herăstrău, cel mai mare parc din București, se confruntă de mai mulți ani cu probleme legate de degradarea aleilor pietonale și de surparea malurilor lacului. Aleile, construite în urmă cu aproape un secol, au fost afectate de arbori, infiltrații de apă și condițiile meteo, ceea ce a dus la apariția unor rupturi și a unor zone greu practicabile.

În octombrie 2022, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de alocare a fondurilor pentru consolidarea malurilor lacului Herăstrău, la inițiativa fostului primar Nicușor Dan. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), instituția responsabilă de gestionarea parcului, a lansat în februarie 2023 o licitație pentru efectuarea lucrărilor, la care s-a înscris o singură asociere de firme, Dimar SRL și Consitrans. Contractul, în valoare de peste 45 milioane lei, a fost atribuit pe 28 iunie 2023, cu lucrări estimate să dureze 12 luni, eșalonate pe doi ani, pentru a permite golirea lacului în sezonul rece (noiembrie–martie), se arată în date oferite de spotmedia.ro.

Inițial, lucrările erau programate să înceapă în octombrie 2024, dar au fost amânate din cauza întârzierilor birocratice: ALPAB nu a obținut autorizația de construire necesară, iar documentația depusă a fost considerată incompletă de Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Problema principală a fost lipsa unui studiu istoric și a unor corelări între studiul geotehnic, expertiza tehnică și proiectul de execuție.