Ministrul german al Apărării a criticat propunerea Ursulei von der Leyen privind trupele UE pentru Ucraina
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat-o luni pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru că a făcut publice planurile de a trimite trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate pe termen lung.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pistorius a declarat că este „fundamental greșit” să se discute astfel de opțiuni înainte de negocierile de pace, scrie Politico.
„Uniunea Europeană nu are responsabilități și competențe în ceea ce privește desfășurarea de trupe — pentru nimeni și pentru nimic”, a declarat ministrul reporterilor la o bază militară din orașul Troisdorf, din vestul Germaniei. „M-aș abține să confirm sau să comentez în vreun fel astfel de considerații.”
El a recunoscut că guvernele evaluează ce ar fi posibil „în ce condiții și cu ce rezerve”, dar a subliniat: „Consider că este total greșit să discutăm acest lucru public, în acest moment”.
Pistorius a răspuns la interviul acordat de von der Leyen în weekend pentru Financial Times, în care ea a declarat că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare multinațională în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate postbelice.
Șefa Comisiei a spus că planurile ar putea implica zeci de mii de soldați din țările europene, cu sprijinul SUA în domenii precum informații și comandă.
Von der Leyen a susținut că garanțiile solide sunt „extrem de importante” pentru a proteja Ucraina împotriva unei viitoare agresiuni rusești și pentru a proteja propria securitate a Europei. Ea a salutat, de asemenea, disponibilitatea președintelui american Donald Trump de a contribui cu ceea ce ea a descris ca fiind o „garanție de securitate similară articolului 5” pentru Kiev, o referire la dispoziția comună de apărare a NATO.
Ideea staționării trupelor occidentale în Ucraina este extrem de controversată. Franța și Marea Britanie discută această chestiune, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au o poziție clară.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ursula von der Leyen: Sancţiunile afectează în mod sever economia rusă. La negocieri, prima lor solicitare este să ridicăm sancţiunile
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră / România poate să contribuie la reconstrucţia Ucrainei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.