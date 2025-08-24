Ministrul Sănătăţii a vizitat spitalele din Vâlcea: ”Sănătatea se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni” / Investiţiile de aici depăşesc 150 de milioane de euro

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că sănătatea „se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni”. Ministrul a vizitat, duminică, spitalele din Vâlcea şi spune că investiţiile depăşesc 150 de milioane de euro, „bani transformaţi în realitate pentru pacienţi”. Rogobete adaugă că la Vâlcea „nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele şi se ridică standardul serviciilor medicale”, dând ca exemplu extinderea unui ambulatoriu, realizarea unui nou bloc operator şi modernizarea secţiei ATI, dar şi construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienţilor cu adicţii, transmite News.ro.

„Astăzi am vizitat spitalele din judeţul Vâlcea şi am văzut, din nou, că sănătatea se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni. Investiţiile depăşesc 150 de milioane de euro – bani transformaţi în realitate pentru pacienţi”, afirmă Alexandru Rogobete, înt-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii spune că la Vâlcea „nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele şi se ridică standardul serviciilor medicale”.

El dă, în acest sens, exemplul ambulatoriului extins, reabilitat şi dotat cu echipamente moderne, al realizării unui bloc operator nou, cu nouă săli de operaţie ultramoderne şi modernizarea secţiei ATI.

De asemenea, Rogobete precizează că au fost aduse echipamente de top pentru pacienţii critici şi aparatură de imagistică performantă pentru diagnostic rapid. În acelaşi timp, Rogobete aminteşte şi de construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienţilor cu adicţii.

„Întâlnirea cu colegii mei de la Timişoara, care acum lucrează la Vâlcea, mi-a reamintit că viitorul sănătăţii se construieşte prin oameni şi pentru oameni”, precizează Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, urmează paşi şi mai importanţi: achiziţia unui angiograf, astfel încât pacienţii cu AVC să fie trataţi aici, în judeţ, înfiinţarea primului consorţiu administrativ judeţean din România – toate spitalele din Vâlcea vor funcţiona într-o singură reţea medicală, pentru servicii unitare şi performante şi transformarea SJU Vâlcea în spital clinic, pentru atragerea specialiştilor şi recunoaşterea performanţei medicale.

„Nu suntem perfecţi. Există şi scăpări – pentru că suntem oameni. Dar cu seriozitate şi atitudine proactivă, reaşezăm sănătatea pe baze solide şi demne. Mulţumesc colegului şi prietenului meu, Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru implicarea constantă şi pentru viziunea clară asupra dezvoltării sănătăţii în judeţ. Alături de echipa de management a Spitalului Judeţean, am încredere că sănătatea din Vâlcea se transformă în bine. Sistemul sanitar poate fi schimbat, atunci când există responsabilitate, investiţii şi oameni dedicaţi”, mai spune ministrul Sănătăţii.