Ministrul rus al Finanţelor nu se aşteaptă ca Gazprom să plătească dividende la bugetul statului în 2025

Planurile bugetare ale Rusiei nu includ ipoteza că gigantul energetic Gazprom va plăti dividende în acest an, a declarat marţi ministrul de Finanţe, Anton Siluanov, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În schimb, Siluanov a spus că Guvernul de la Moscova intenţionează să acceseze rezerve fiscale în valoare de 447 miliarde de ruble (5,51 miliarde de dolari) de la Fondul suveran pentru a echilibra bugetul în 2025, după ce deficitul s-a triplat.

În mod normal, consiliul director de la Gazprom se reuneşte în a doua jumătate a lunii mai pentru a recomanda acordarea de dividende, înainte de AGA care are loc în luna mai.

Dacă se va confirma, absenţa dividendelor de la Gazprom va crea noi probleme pentru Guvernul rus, care deţine jumătate din acţiunile Gazprom, înt-un moment în care se confruntă cu scăderea veniturilor din petrol şi gaze, inflaţie ridicată, cheltuieli militare crescute şi un deficit bugetar ridicat.

„Nu avem în plan venituri din dividende de la Gazprom în bugetul pe 2025”, a spus Siluanov.

La finele săptămânii trecute, Gazprom a raportat un profit net de 14,8 miliarde de dolari în 2024, revenind pe plus după pierderi de aproape şapte miliarde de dolari în 2023, ceea ce a creat speranţe cu privire la o posibilă reluare a plăţii dividendelor.

Conform propriei sale politici de dividende, aprobate în 2019, Gazprom trebuie să alice 50% din profitul net ajustat pentru plata dividendelor. Gigantul rus a plătit dividende în valoare de 297,1 miliarde de ruble după rezultatele din 2020, un nivel record, din care mai mult de jumătate au ajuns la statul rus.

Însă de la debutul „operaţiunii militare speciale” din Ucraina, în luna februarie 2022, Gazprom a plătit doar un singur dividend interimar, în toamna anului 2022, graţie câştigurilor mari create de explozia preţurilor la gaze în Europa la acel moment. După pierderile de aproape şapte miliarde de dolari din 2023, primele sale pierderi anuale în aproximativ un sfert de secol, Gazprom nu a plătit dividende anul trecut.

În paralel, recent, Ministerul rus de Finanţe şi-a majorat estimările privind deficitul bugetar din 2025 până la 1,7% din PIB, de la 0,5% din PIB cât estima iniţial, după ce a revizuit în jos cu 24% estimările privind veniturile din energie, din cauza unei perioade prelungite de preţuri scăzute ale petrolului.

„Pe ansamblul acestui an, pe baza datelor de la Ministerul Economiei, pe care le folosim ca fundament pentru ajustarea bugetului federal, ne aşteptăm să utilizăm 447 miliarde de ruble de la Fondul suveran”, a spus marţi Anton Siluanov într-o conferinţă de presă.

Siluanov a precizat însă că Guvernul de la Moscova nu are de gând să adopte măsuri de urgenţă, precum creşterea taxelor sau reducerea cheltuielilor în acest an. De asemenea, Ministerul rus al Finanţelor nu intenţionează să îşi majoreze planurile de împrumuturi. „În acest an, sper că vom reuşi să ne descurcăm fără a lua măsuri extraordinare în procesul de execuţie bugetară”, a spus Siluanov.