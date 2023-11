Ministrul Grindeanu vrea ca instituția care judecă contestațiile la licitații să fie trasă la răspundere dacă greșește și întârzie investițiile din PNRR

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a cerut miercuri o schimbare legislativă astfel încât instituția care judecă contestațiile la licitații, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), să fie trasă la răspundere dacă greșește și întârzie investițiile din PNRR.

El a făcut declarația la ceremonia de semnare a contractului de lucrări pentru lotul 3 din tronsonul Ploieşti – Buzău al Autostrăzii A7.

“Să ştiţi că mi-aş fi dorit că acest moment, cel puţin acest lot 3 să se întâmple mai devreme. Dacă stăm să ne uităm un pic în spate o să vedem că colegii de la CNAIR au dat soluţia aceasta în urmă cu un an de zile, un an şi ceva, exact această soluţie. Sigur, în acest an, şi n-am să mă feresc să spun nişte domni bine intenţionaţi de la un organism numit CNSC au considerat necesar ca să dea diverse decizii care într-un final, după un an şi ceva, au dus la acea soluţie pe care noi am dat-o în urmă cu un an. S-a pierdut un an de zile”, a declarat Grindeanu.

”Eu cred că e cazul să ne uităm, domnule prim-ministru, și colegii din Parlament, vizavi de răspunderea pe care trebuie să o aibă cei care întârzie lucrările de investiții finanțate din PNRR”, a mai spus Grindeanu.

“Eu nu mă feresc să spun. Am pierdut un an din vina unor domni care nu răspund şi care nici măcar nu sunt magistraţi şi ar fi peste orice influenţă sau orice modalitate de a fi traşi la răspundere. Nu, vorbim de un consiliu în care nişte domni hotărăsc, pe miliarde de euro, să întârzie un an de zile, să dea după un an aceeaşi decizie pe care noi am dat-o în urmă cu un an. Cine răspunde pentru acest an pierdut? Nu răspunde nimeni pentru că acest consiliu este dincolo de orice formă de a fi traşi la răspundere”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Miercuri a fost semnat la Buzău contractul de lucrări pentru lotul 3 din tronsonul Ploieşti – Buzău al A7, investiție cu o perioadă de execuţie de 20 de luni.

Aceste lucrări sunt finanțate din bani europeni prin PNRR.