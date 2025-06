Vedeta Interului, impresionată de Cristi Chivu – Lautaro Martinez dezvăluie planurile antrenorului român

Lautaro Martinez, vedeta Interului, a vorbit despre șocul trăit în finala Champions League (0-5 cu PSG), dar și despre Cristian Chivu, noul antrenor al grupării de pe Giuseppe Meazza: „avem aceeași mentalitate”, spune argentinianul despre tehnicianul român.

Lautaro nu a trecut ușor peste umilința din finala Ligii Campionilor la fotbal (PSG – Inter 5-0), starul argentinian precizând, printre altele, că nu a vorbit timp de cinci zile după acel șoc trăit pe Allianz Arena din Munchen în data de 31 mai.

„Nu am vorbit timp de cinci zile. Am fost complet terminat. A fost o noapte în care noi nu am făcut nimic și ei au făcut totul. Nu-mi pot explica nici acum ce s-a întâmplat”, transmite Martinez despre finala UCL, fără să pronunțe numele competiției sau al adversarei.

Pentru Inter urmează debutul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție care marchează primul meci oficial cu Cristian Chivu în rolul de antrenor principal.

„Le-am explicat băieților că avem nevoie de un ultim efort în SUA înainte de vacanță. Trebuie să întoarcem pagina”, spune Lautaro despre turneul de final de sezon din America.

Despre noul antrenor, argentinianul are numai cuvinte de laudă: „Am vorbit îndelung înainte să ajungă. Mi-a spus ideile lui, îmi plac, suntem pe aceeași lungime de undă. Am simțit dorința lui de a câștiga.

Avem aceeași mentalitate”, mărturisește Martinez despre Cristian Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

„Este frumos să faci lucruri diferite. Conceptele nu sunt radical schimbate de cele ale lui Inzaghi (n.r. Simone – fostul antrenor), dar pressingul se va schimba. E important să înțelegem rapid ce ne cere Chivu”, a completat Lautaro Martinez.

