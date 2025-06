LIVE Tensiune în creștere în conflictul Israel-Iran: Trump a plecat de urgență de la Summitul G7 și a convocat Consiliul Național de Securitate / Iranul susține că a lovit sediul central al Mossad / Ambasadorul israelian în SUA anunță o operațiune de amploare în Iran, ”joi seară-vineri”: Pagerele or să pară o chestiune simplă 

Donald Trump și Marco Rubio părăsesc Summitul G7 din Canada cu o zi mai devreme și se întorc în SUA ”pentru a se ocupa de chestiuni importante”, a transmis președintele SUA, în contextul în care conflictul dintre Israel și Iran intră în a cincea zi, iar tensiunile par să escaladeze. Ambasadorul israelian în SUA anunță un atac masiv în Iran, ”joi seară sau vineri”: ”Pagerele or să pară o chestiune aproape simplă”, a transmis acesta. În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că eliminarea liderului iranian suprem, ayatolahul Khamenei, ar pune capăt conflictului, Trump i-a transmis ca acesta să nu fie ucis.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Principalele evenimente ale zilei de marți, 17 iunie

UPDATE 12:24 Iranul susține că a lovit sediul central al Mossad

Gardienii Revoluției din Iran susțin că au lovit sediul central al agenției israeliene de informații militare, cunoscută sub numele de Mossad, în Herzliya, potrivit Sky News.

Explozii masive au fost raportate în centrul orașului israelian în această dimineață, iar imaginile de la fața locului arată o coloană mare de fum ridicându-se dintr-o clădire.

Echipei Sky News nu i s-a permis să se apropie de locul faptei, deoarece autoritățile de acolo au declarat că acesta aparține armatei, fără a face alte precizări.

🚨Breaking: Footage/Photos of the impact in Herzliya, Tel Aviv; A building has been hit by an Iranian drone. pic.twitter.com/xtSTsCHfOX

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 17, 2025