LIVE Israelul susține că l-a ucis pe șeful Armatei Iranului, succesorul celui ucis de IDF / Iranienii cer evacuarea Haifa și Tel Aviv / Trump: Avem acum controlul total și complet asupra cerului Iranului / Despre ayatolahul Khameni: O țintă ușoară, dar nu va fi ucis pentru moment 

Donald Trump și Marco Rubio părăsesc Summitul G7 din Canada cu o zi mai devreme și se întorc în SUA ”pentru a se ocupa de chestiuni imaqportante”, a transmis președintele SUA, în contextul în care conflictul dintre Israel și Iran intră în a cincea zi, iar tensiunile par să escaladeze. Ambasadorul israelian în SUA anunță un atac masiv în Iran, ”joi seară sau vineri”: ”Pagerele or să pară o chestiune aproape simplă”, a transmis acesta. În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că eliminarea liderului iranian suprem, ayatolahul Khamenei, ar pune capăt conflictului, Trump i-a transmis ca acesta să nu fie ucis.

Principalele evenimente ale zilei de marți, 17 iunie

UPDATE 22:30 Forțele de Apărare Israeliene au lovit „adânc” în Iran și l-au ucis pe unul dintre principalii responsabili de securitate ai națiunii, potrivit unui purtător de cuvânt al IDF, transmite The Guardian.

În timpul unei conferințe de presă din această după-amiază, purtătorul de cuvânt Effie Defrin a declarat că „Israelul l-a ucis pe șeful de stat major al forțelor armate iraniene pe timp de război, Ali Shadmani, care a preluat funcția după ce Israelul l-a ucis pe predecesorul său săptămâna trecută”.

UPDATE 22:16 Forțele de Apărare ale Israelului au transmis că au identificat un nou val de rachete lansate din Iran marți noapte, transmite CNN. Sirenele sună în diferite părți ale țării, în principal în nord și Haifa. Publicul a fost instruit să caute adăpost.

UPDATE 22:07 Prețurile petrolului au crescut marți la cele mai înalte niveluri din aproape cinci luni, pe măsură ce traderii de energie se pregătesc pentru o nouă escaladare a conflictului Israel-Iran, transmite CNN.

UPDATE 22:00 Atacurile israeliene au afectat „semnificativ”, dar nu complet, capacitățile de îmbogățire nucleară ale Iranului, a declarat șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite pentru CNN.

UPDATE 21:49 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este „cea mai mare amenințare” la adresa securității în Orientul Mijlociu, a declarat astăzi președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, potrivit unei postări pe rețelele de socializare a Președinției Turce, transmite CNN:

UPDATE 21:36 Oficiali israelieni de rang înalt, vorbind cu The Jerusalem Post, cred că Trump a decis că SUA va lovi Iranul dacă acesta refuză un acord care include demontarea programului său nuclear, transmite Jerusalem Post.

UPDATE 21:26 Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Iranului a cerut locuitorilor din Haifa și Tel Aviv din Israel să evacueze înaintea a ceea ce el a numit o „operațiune punitivă” care va avea loc în curând, transmite CNN.

UPDATE 21:12 „Explozii continue și intense” se aud marți seară în capitala Iranului, transmite Sky News. Explozii se aud în vestul Teheranului, relatează agenția de știri de stat IRNA citată de Sky News.

UPDATE 20:50 Marea Britanie a desfășurat avioane de luptă ale Forțelor Aeriene Regale (Royal Air Force) în Orientul Mijlociu, deoarece țara „caută să-și protejeze mai bine prezența” în Cipru și Oman „de orice amenințare din partea Iranului”, a declarat secretarul britanic al apărării, John Healey, The Guardian.

Scopul principal al desfășurării militare este „de a întări dezescaladarea în regiune, de a întări securitatea în regiune”, a spus Healey într-o declarație, adăugând că „ar putea fi, de asemenea, folosite pentru a sprijini aliații noștri”.

UPDATE 20:14 Israelul a cerut Statelor Unite o „poziție pur defensivă” în conflictul său cu Iranul, a declarat ambasadorul israelian în SUA, Yechiel Leiter, pentru CNN, fiind presat să comenteze afirmația președintelui Donald Trump privind controlul spațiului aerian iranian.

UPDATE 20:06 Cel puțin 2.725 de persoane din Israel au fost evacuate din casele lor de la începutul ultimului conflict cu Iranul, săptămâna trecută, potrivit Biroului de Presă al Guvernului Israelului (GPO), transmite CNN.

Începând de marți, numărul morților în Israel rămâne la 24, dar peste 647 de persoane sunt rănite, cu cel puțin 10 în stare gravă, a declarat guvernul. Cel puțin 224 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul ostilităților vineri, când Israelul a lansat atacuri fără precedent împotriva Iranului, vizând programul său nuclear și liderii militari.

UPDATE 20:02 Israelul are ”curajul” ”să ne facă treaba murdară tuturora” prin atacarea Iranului, a cărui putere ”a a dus moartea şi distrugerea în lume”, apreciază marţi cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP.

UPDATE Ora 19:57 Într-o postare amplă pe rețelele de socializare, J.D. Vance a răspuns la „o mulțime de lucruri nebunești de pe rețelele de socializare” privind implicarea Statelor Unite în conflictul Israel-Iran, inclusiv temerile membrilor de lungă durată ai coaliției de extremă-dreapta Make America Great Again (MAGA) a lui Donald Trump, transmite The Guardian.

UPDATE Ora 19:50 Donald Trump a scris pe Truth Social la plural despre controlul spațiului aerian al Iranului, control deținut de Israel:

UPDATE Ora 19:29 Donald Trump spune că SUA știe unde se află liderul suprem iranian ayatolahul Ali Khamenei și îl numește o ”țintă ușoară”, transmite Sky News:

UPDATE Ora 18:46 PORTRET Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și adversar implacabil al Statelor Unite și al Israelului

UPDATE Ora 18:37 Cancelarul Merz: Israelul „face munca murdară pentru noi toți” în Iran

Friedrich Merz, cancelarul german, și-a exprimat sprijinul ferm pentru Israel în atacurile sale asupra Iranului, afirmând că acesta face „munca murdară” a lumii, scrie The Telegraph.

„Aceasta este munca murdară pe care Israelul o face pentru noi toți. Suntem și noi victime ale acestui regim. Acest regim mullah a adus moarte și distrugere în lume”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului de televiziune ZDF.

Vorbind în marja summitului G7 din Canada, el a adăugat că distrugerea completă a programului de arme nucleare al Iranului ar putea fi pe ordinea de zi dacă Teheranul nu renunță.

„Armata israeliană este evident incapabilă să realizeze acest lucru. Îi lipsesc armele necesare. Dar americanii le au”, a spus Merz.

UPDATE Ora 18:25 Liderul chinez Xi Jinping a declarat că este „profund îngrijorat” de atacurile israeliene asupra Iranului, potrivit Sky News.

Acesta este primul său comentariu public cu privire la conflictul care a izbucnit vineri.

El a vorbit în marja unui summit cu alte cinci națiuni din Asia Centrală în capitala kazahă Astana.

Xi a declarat că China se opune oricărei acțiuni care încalcă suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială a altor țări.

„Toate părțile ar trebui să depună eforturi pentru a detensiona conflictul cât mai curând posibil și pentru a preveni înrăutățirea situației”, a declarat Xi, în comentariile citate de radiodifuzorul de stat chinez CCTV.

UPDATE Ora 18:03 Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping vor discuta despre situația din Orientul Mijlociu în cadrul unei convorbiri telefonice în zilele următoare, a declarat marți un consilier de la Kremlin, citat de agenția de presă Interfax, preluată de The Guardian.

Asistentul, Yuri Ushakov, a fost, de asemenea, citat de TASS, afirmând că Putin și președintele turc Tayyip Erdogan au convenit să intensifice contactele dintre ministerele lor de externe și de apărare, în lumina războiului dintre Israel și Iran.Iran lansează rachete spre Israel, afirmă IDF

UPDATE Ora 17:38 Iranul a lansat noi rachete spre Israel, “majoritatea” au fost interceptate

Iranul a lansat rachete spre Israel, potrivit forțelor de apărare israeliene. Sirenele de raid aerian au sunat în Tel Aviv și în mai multe zone din țară, scrie Sky News.

Patru persoane au fost rănite în drum spre adăposturi, a declarat Magen David Adom, serviciile israeliene de urgență.

IDF a adaugat că „majoritatea rachetelor au fost interceptate”.

UPDATE Ora 17:20 Trupele IDF avansează într-o nouă zonă din Jabalia, în nordul Gazei

Trupele IDF avansează într-o zonă din Jabalia din nordul Gaza, care nu a fost încă atinsă în timpul ofensivei terestre a armatei împotriva Hamas, potrivit Times of Israel.

Armata spune că, pentru prima dată, Divizia 162 operează acum într-o zonă cunoscută sub numele de „Kafr Jabalia”, numită după batalionul Hamas care era responsabil de zonă.

IDF afirmă că are ca scop localizarea și distrugerea infrastructurii teroriste din zonă, inclusiv a tunelurilor. Potrivit sursei citate, până în prezent au fost uciși numeroși agenți teroriști și au fost distruse mai multe tuneluri și lansatoare de rachete.

UPDATE Ora 16:44 Atacurile israeliene de astăzi din vestul Iranului au vizat lansatoare de rachete și radare, afirmă Forțele de Apărare Israeliene, citate de Sky News.

IDF a confirmat că a efectuat „o serie de lovituri în vestul Iranului”.

„În cadrul loviturilor, au fost lovite o serie de site-uri și zeci de lansatoare de rachete sol-sol”, afirmă IDF.

Acesta adaugă: „În plus, de dimineață, Forțele Aeriene Israeliene au efectuat lovituri bazate pe informații asupra sit-urilor de lansare a rachetelor sol-aer și radarelor încorporate în vestul Iranului”.

UPDATE Ora 16:39 Serviciile secrete israeliene „au folosit un apel telefonic fals” pentru a atrage elita forțelor aeriene iraniene spre moarte

UPDATE Ora 16:16 IDF neagă că au fost lansate rachete balistice din Iran

IDF afirmă că, spre deosebire de unele rapoarte, nu au fost lansate rachete balistice din Iran asupra Israelului în ultimele câteva minute, potrivit Times of Israel.

UPDATE Ora 15:40 Iranul interzice oficialilor să utilizeze dispozitive conectate la internet

Autoritatea iraniană pentru securitate cibernetică a interzis oficialilor să utilizeze dispozitive care se conectează la internet, transmite Times of Israel.

Potrivit agenției de știri Fars, oficialii iranieni și gărzile lor de corp au fost informați că nu au voie să utilizeze niciun echipament care se conectează la internet sau la rețelele publice de telecomunicații.

UPDATE Ora 15:19 Israelul a pus pe fugă conducerea militară a Iranului (oficial militar israelian)

Israelul a lovit peste noapte zeci de ținte legate de programele nuclear și de rachete balistice ale Iranului și a pus „pe fugă” conducerea militară a Iranului, a declarat marți un oficial militar israelian, citat de The Guardian.

Oficialul, vorbind sub rezerva anonimatului, a confirmat că forțele aeriene israeliene nu au vizat instalația nucleară subterană Fordow a Iranului, dar a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla, a relatat Reuters.

El a adăugat că Israelul își ia măsuri de precauție pentru a evita declanșarea unui dezastru nuclear.

Oficialul a declarat că Iranul a lansat până în prezent aproximativ 400 de rachete balistice și sute de drone către Israel, vizând atât situri civile, cât și militare. Acesta a declarat că o scădere peste noapte a numărului de rachete lansate a arătat că Israelul a reușit să afecteze capacitatea Iranului de a lansa rachete.

UPDATE Ora 14:26 Explozii puternice sunt auzite în Teheran

Explozii au fost auzite în Teheran, potrivit presei de stat iraniene. Aceste explozii vin după informațiile potrivit cărora Israelul a atacat zonele vestice ale capitalei Iranului.

UPDATE Ora 14:18 Donald Trump a respins mărturia din Congres a directorului Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, care a declarat legislatorilor în martie că agențiile americane de spionaj nu credeau că Iranul construiește o armă nucleară, relatează Associated Press (AP), preluată de The Guardian.

Președintele SUA a declarat:

La 25 martie, Gabbard a declarat în fața Comisiei pentru informații a Senatului că serviciile americane de informații au apreciat că Iranul nu urmărește în mod activ să se doteze cu arma nucleară.

UPDATE 13:48 Israelul îl amenință pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei, cu același sfârșit ca Saddam Hussein

UPDATE 13:35 Israelul atacă vestul Teheranului

Vestul Teheranului este atacat de Forțele de apărare israeliene, a anunțat presa israeliană.

Apărarea aeriană din zonă a fost activată, potrivit presei de stat iraniene.

UPDATE 13:12 Israelul a afirmat că Iranul este aproape de a produce o armă nucleară / Informațiile serviciilor secrete american sugerează contrariul / Israelul nu are capacitatea de a deteriora baza fortificată Fordow fără arme americane specifice

UPDATE 12:24 Iranul susține că a lovit sediul central al Mossad

Gardienii Revoluției din Iran susțin că au lovit sediul central al agenției israeliene de informații militare, cunoscută sub numele de Mossad, în Herzliya, potrivit Sky News.

Explozii masive au fost raportate în centrul orașului israelian în această dimineață, iar imaginile de la fața locului arată o coloană mare de fum ridicându-se dintr-o clădire.

Echipei Sky News nu i s-a permis să se apropie de locul faptei, deoarece autoritățile de acolo au declarat că acesta aparține armatei, fără a face alte precizări.

🚨Breaking: Footage/Photos of the impact in Herzliya, Tel Aviv; A building has been hit by an Iranian drone. pic.twitter.com/xtSTsCHfOX

