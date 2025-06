Grindeanu: Dacă am face impozitare progresivă nu ar fi nevoie să creştem TVA / E nevoie de un buffer de câteva luni pentru a putea aplica acest impozit progresiv / Până la 1 ianuarie putem să discutăm de taxa de solidaritate

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, dacă s-ar introduce impozitarea progresivă nu ar mai fi nevoie de creşterea TVA. El a precizat că este nevoie de un buffer de câteva luni pentru a putea aplica acest impozit progresiv, iar până la 1 ianuarie anul viitor, când ar putea intra în vigoare acest impozit progresiv, se poate discuta de taxa de solidaritate, despre care liderul PSD a afirmat că este tot un impozit progresiv pentru cei cu venituri mari şi foarte mari din România, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că există chiar şi o recomandare a FMI pentru impozit progresiv în ţara noastră.

”Ştiţi că există nişte recomandări de la instituţiile financiare internaţionale, chiar şi de la Comisie. Vă rog să vă uitaţi ce a spus FMI în urmă cu două sau trei zile, recomandarea FMI-ului e să avem impozit progresiv în România. Este o recomandare pe care o are şi FMI-ul, şi Banca Mondială şi Comisia Europeană. Eu înţeleg că trebuie să rămânem noi printre ultimele state. Sunt 27 de state în Uniunea Europeană, doar patru au mai rămas cu acest tip de impozitare pe care îl avem noi: România, Bulgaria, Ungaria şi Estonia. Restul toate au acest impozit progresiv. Adică de la o anumită cotă în sus, pentru venituri mari, de aceea, nu vrem să ne atingem de veniturile mici, pentru veniturile mari de la un anumit nivel în sus, să existe o extra-impozitare. Asta este impozitarea progresivă. Nu pentru oamenii cu venituri mici şi venituri medii. Pentru cei care au venituri mari, de la un nivel în sus, să existe o extra-impozitare. Acest lucru există peste tot în lume”, a transmis liderul PSD.

El a fost întrebat care să fie nivelul acestui impozit progresiv.

”Haideţi să vedem în primul rând dacă vor fi de acord colegii noştri. Să ştiţi că, dacă am face acest lucru, nu ar fi nevoie să creştem TVA-ul. Ca să vă dau un exemplu: impactul pe anul viitor, că asta ar trebui să se aplice, am putea să o aplicăm de la 1 ianuarie, să spunem de la un venit peste 12.000 de lei, impactul pe o aplicare de 20% impozit pe ce depăşeşte 12.000 de lei, ne aduce un venit în plus de cam 12 miliarde. E un venit în plus care îţi asigură sau îţi dă o plasă de siguranţă şi care nu te duce în scenariul în care să fie nevoie să creşti TVA, să faci alte lucruri. Eu cred că e mai bine să facem aceste lucruri şi nu credem noi, doar noi de la PSD. Vă rog să citiţi recomandările date de instituţiile financiare internaţionale şi, de asemenea, de Comisie. Sunt lucruri pe care mai devreme sau mai târziu le vom aplica. Ştiu, există sau e nevoie de un buffer de câteva luni pentru a putea să aplicăm acest impozit progresiv. Până la 1 ianuarie putem să discutăm de acea taxă de solidaritate care, de fapt, e tot un impozit progresiv, tot pentru cei cu venituri mari şi foarte mari din România”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a mai fost întrebat cu ce partid a avut cele mai mari divergenţe în legătură cu discuţiile legate de programul de guvernare.

”Repet, n-ar fi fair să discut ce avem acolo în interior. Eu sper că argumentele noastre… N-ar fi corect să spunem lucruri înainte de a avea o concluzie. Eu sper că argumentele noastre de azi după-masă să fie puternice, să fie acceptate de ceilalţi colegi. Fiindcă mie mi se pare că e abordarea corectă. Lăsăm în pace veniturile mici şi mijlocii, facem ce face aproape toată Europa şi lumea asta civilizată şi impozităm în plus veniturile mari şi foarte mari din România şi astfel nu suntem nevoiţi să creştem TVA-ul”, a susţinut Sorin Grindeanu.