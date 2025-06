Ministrul Fondurilor Europene anunță că a sesizat autoritățile pentru „amenințare cu moartea” / Dragoș Pîslaru spune că dă în judecată și Realitatea.net pentru „prima salvă de denigrări”

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Bolojan, anunță într-o postare pe Facebook că a făcut plângere după ce a primit „prima amenințare cu moartea” și că va da în judecată realitatea.net pentru „denigrare”.

„E trecut de miezul nopții. A fost o zi lungă și la capătul căreia am încheiat procedurile legale pentru desemnarea ca ministru în guvernul condus de Prim Ministrul Ilie Bolojan. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru mesajele de încurajare și felicitări. Este pentru mine o mare onoare și responsabilitate. Din păcate am primit și prima amenințare cu moartea de la un necunoscut și prima salvă de denigrări de la Realitatea.Net”, se arată în postarea lui Pîslaru.

„De data aceasta nu o să le mai las să curgă, pentru că este deja destul. Au trecut ani de zile în care același voci m-au tocat cu insinuări și șpârle nefondate. Am fost slab că nu am reacționat de la început pentru a pune la punct asemenea idei. Am zis că îmi văd de treabă și că dispar, fiind complet nefondate. Îmi cer iertare pentru asta, trebuia să reacționez de atunci mai vehement. Nu se mai poate așa. Am sesizat autoritățile referitor la mesajul de amenințare și voi da în judecată Realitatea”, mai scrie noul ministru al Fondurilor Europene.

„Am înghițit destul atacurile cu contractele cu statul și aluziile că ar fi fost ceva în neregulă. Realitatea este că activitatea mea și a echipei a fost una apreciată de toată lumea cu care am colaborat. Am creat expertiză locală și sunt mândru de colegii care au crescut profesional alături de mine în acea perioadă. (…) Concluzie: Nu am avut nici un fel de ilegalitate. Nu am fost implicat în nici o tranzacție cu iz politic. Nu am lucrat cu baroni locali sau politicieni, ci doar cu echipe tehnice la nivel local sau central. Am avut tot timpul evaluări bune și performanță în ceea ce am realizat. Am inovat și am ținut piept cu brio concurenței străine. Ajunge, găsiți altă placă de atac că este suficient. Luați-vă de cine vreți, dar cariera mea profesională este fără vreo pată și veți primi notificare de la avocat”, a mai scris Pîslaru pe Facebook.