G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Educației: Universităţile să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri…

studenți studiu tineri școală
© Tero Vesalainen | Dreamstime.com

Ministrul Educației: Universităţile să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii, indiferent de forma de studiu

Articole7 Aug 0 comentarii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că universităţile trebuie să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

„Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, se arată într-un comunicat remis joi presei.

Potrivit sursei citate, Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi că va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Director de liceu: Elevii vor avea parte de surprize neplăcute, pentru că sunt eliminate o serie de burse. Zilele acestea trebuie să fie în dezbatere publică criteriile de acordare

Articole6 Aug • 35.116 vizualizări
3 comentarii

Noile reglementări privind acordarea burselor pentru studenţi, publicate în Monitorul Oficial

Articole5 Aug • 752 vizualizări
0 comentarii

Acţiunile europene închid luni în scădere, pe fondul unui entuziasm tot mai scăzut legat de acordul comercial al UE cu SUA

Articole28 Iul • 389 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.