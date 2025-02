Ministrul Educației: Mircea Cărtărescu sunt sigur că va deveni membru al Academiei Române în viitorul apropiat / Într-o Românie conflictuală nu poți să te aștepți la o Academie complet altfel

Ministrul Educației și Cercetării, profesorul și psihologul Daniel David, a reacționat la criticile publice privind respingerea candidaturii scriitorului Mircea Cărtărescu pentru statutul de membru corespondent al Academiei Române, exprimându-și convingerea că acesta va fi acceptat în viitorul apropiat. Într-un mesaj public de pe blogul său, David a explicat că, deși propunerea a fost susținută de o largă majoritate, i-a lipsit un singur vot pentru a fi aprobată, transmite Edupedu.ro.

„Înțeleg aceste critici, mai ales că am susținut prin vot în Adunarea Generală a Academiei Române ca Mircea Cărtărescu să devină membru corespondent. Dar nu putem să nu vedem și că această propunere a fost susținută de o majoritate largă a Academiei, chiar dacă, din păcate, nu s-a ajuns acum la pragul critic”, a scris David.

El a adăugat că divergențele din cadrul Academiei sunt rezultatul unor viziuni diferite asupra excelenței și a raportului dintre tradiție și modernitate.

David, care este membru corespondent al Academiei Române din 2022, a subliniat că instituția trece printr-un proces de transformare, iar majoritatea membrilor promovează excelența într-un mod echilibrat.

„Academia Română are dificila misiune de a promova excelența cu oameni care o înțeleg pe alocuri diferit, prinși între tradiție vs. modernitate sau între trecut vs. prezent vs. viitor”, a explicat ministrul.

Totodată, a semnalat că unii membri mai vechi ai Academiei încă percep instituția ca fiind una închisă, unde acceptarea de noi membri este influențată de relații personale.

În ceea ce privește viitorul Academiei, Daniel David s-a arătat optimist, considerând că aceasta merge „în direcția și sensul corecte”. El a atras însă atenția asupra necesității unei comunicări mai clare cu societatea, pentru a evita interpretările greșite și criticile injuste.