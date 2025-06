Ministrul Educației, Daniel David: Până în toamna acestui an vom veni cu o propunere de a schimba Evaluarea Națională de clasa a VIII-a / Modificările nu vor intra în vigoare de anul viitor

Ministrul Daniel David a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că până în toamna acestui an o să vină cu o propunere de schimbare a Evaluării Naționale de la finalul clasei a VIII-a. Acesta a afirmat că noile modificări nu vor intra în vigoare de anul viitor.

„De asemenea, până la sfârșitul anului, până în toamnă, voi veni cu acele modele pe care mi le-ați cerut când am prezentat raportul QX. Bun, schimbăm Evaluarea Națională, mai multe materii, mai multe competențe, cum va fi? Vom veni cu o propunere, până în toamna acestui an, pe care să o discutăm public. Vom alege o variantă care să fie larg acceptată în sistem. Nu se pune problema să intre anul viitor sau foarte repede. Avem vreme să ne așezăm și s-o gândim bine. Dar, cu siguranță, până în toamnă voi veni cu un model concret pe care am să vi-l propun”, a spus Daniel David.

Recent, Elena Liliana Murguleț, director al Școlii Gimnaziale nr. 79 din București, a declarat, pentru TVR Info, că Evaluarea Națională doar la Limba română și la Matematică „produce o alterare față de atitudinea pe care o au elevii față de restul materiilor”. Aceasta a afirmat că „ajungem să mergem la liceu foarte buni la Română și la Matematică, iar la celelalte obiecte să constatăm că, de fapt, avem foarte multe probleme.”