Ministrul Educației, Daniel David, către profesorii care protestează: E complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea bugetar-fiscală sau că premierul își va da demisia sau va cădea Guvernul
Ministrul Daniel David le-a transmis profesorilor care protestează în București că „în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeles și anume, am auzit solicitările. Este complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară, premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari”, a spus ministrul Daniel David la Digi 24, în timp ce zece mii de profesori merg în marș spre Palatul Cotroceni. El a spus că nu va participa la discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Președintele a anunţat, în această dimineaţa, că se va întâlni cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, premierul Ilie Bolojan nu va participa la discuții.
- Ministrul Daniel David a justificat tăierile din Educație spunând că nu erau destui bani la buget pentru plata salariilor profesorilor și a burselor. „Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele 2 miliarde de lei și putem încheia anul 2025„
- Urmărește aici LIVE foto și video de la protestul din Educație, în prima zi de școală, 8 septembrie 2025 / Profesorii au plecat în marș spre Palatul Cotroceni, unde o delegație de sindicaliști va fi primită la discuții cu președintele Nicușor Dan
„Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul: că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeles și anume, am auzit solicitările. Este complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară, premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody-s din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie și este nevoie de stabilitate”, a spus Daniel David.
„De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, ca să nu spun poate de inspirat să soliciți demisia ministrului, care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale, care a reușit astfel să asigure salariile și bursele până la sfârșitul anului, să nu fie oameni dați afară, să nu avem tăieri de salarii și în final, sigur, să contribuim și la stabilitatea țării. De aceea, invitația mea este: nemulțumirile, le înțelegem, nimeni nu este mulțumit, nici eu ca ministru, nici colegii profesori, nici elevii, nici studenții”, a spus ministrul.
Ministrul Daniel David a spus că nu va participa la întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și o delegație a sindicaliștilor din Educație.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.