Ministrul Educației, Daniel David, către profesorii care protestează: E complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea bugetar-fiscală sau că premierul își va da demisia sau va cădea Guvernul

Ministrul Daniel David le-a transmis profesorilor care protestează în București că „în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeles și anume, am auzit solicitările. Este complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară, premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari”, a spus ministrul Daniel David la Digi 24, în timp ce zece mii de profesori merg în marș spre Palatul Cotroceni. El a spus că nu va participa la discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan.

„Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul: că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeles și anume, am auzit solicitările. Este complet nerealist să te aștepți că în această perioadă se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară, premierul își va da demisia sau că Guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody-s din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie și este nevoie de stabilitate”, a spus Daniel David.

„De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, ca să nu spun poate de inspirat să soliciți demisia ministrului, care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale, care a reușit astfel să asigure salariile și bursele până la sfârșitul anului, să nu fie oameni dați afară, să nu avem tăieri de salarii și în final, sigur, să contribuim și la stabilitatea țării. De aceea, invitația mea este: nemulțumirile, le înțelegem, nimeni nu este mulțumit, nici eu ca ministru, nici colegii profesori, nici elevii, nici studenții”, a spus ministrul.

Ministrul Daniel David a spus că nu va participa la întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și o delegație a sindicaliștilor din Educație.

