Ministru de interne: Combaterea violenţei domestice trebuie să devină o cauză naţională / O spun zecile de mii de victime, într-un mod dramatic, demn, deși în tăcere

Combaterea violenţei domestice trebuie să devină o cauză naţională, având în vedere zecile de mii de victime ale acestui fenomen, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, transmite Agerpres.

„Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne angajăm în această bătălie pentru combaterea violenţei domestice. Cred că această cauză trebuie să devină o cauză naţională. Şi asta nu pentru că o spune un ministru, nu pentru că o spune un guvern, Parlamentul ori vreun partid politic, ci pentru că o spuneţi dumneavoastră, inclusiv astăzi, prin prezenţa dumneavoastră aici, în sală. O spun cei care sunt animaţi de organizarea acestei bătălii, o spun zecile de mii de victime într-un mod dramatic, demn, deşi în tăcere, câteodată. Această cauză trebuie să devină una naţională, pentru că este inacceptabil ca o ţară care se vrea democratică şi liberă şi europeană, cum se spune, aproape ca un clişeu, să tolereze fără să reacţioneze altfel decât prin instituţii de forţă, eventual”, a afirmat Cătălin Predoiu, joi, la dezbaterea publică „România fără violenţă”.

El a atras atenţia asupra necesităţii conştientizării cât mai multor cetăţeni asupra fenomenului violenţei domestice.

„În faţa acestei ruşini, aş putea să spun, de ordin social, care este violenţa domestică, în faţa acestui semn grav care arată că nu avem rezolvate probleme elementare de educaţie şi de empatie în societate, este important să devină o cauză naţională. Pentru că e important să conştientizăm cât mai mulţi cetăţeni, cât mai mulţi oameni, cu sau fără răspunderi în această ţară, care să se strângă într-un singur glas, într-o singură forţă, pe tot cuprinsul ţării, în toate comunităţile şi foarte rapid. Dacă nu în luni de zile, măcar în ani de zile să punem capăt acestui fenomen. Pentru că indiferent cât de mult am interveni cu combaterea lui, dacă nu reuşim prevenţia lui, el va reveni şi reveni şi reveni şi va lăsa în urmă mereu şi mereu alte victime”, a subliniat Cătălin Predoiu.

El a punctat că este în scădere numărul cazurilor de violenţă domestică tradusă şi în infracţiuni, dar se menţine ridicat.

„În primele luni ale acestui an avem încă zeci de mii de cazuri de violenţă domestică, tradusă şi în infracţiuni, respectiv în jur de 34.000 de cazuri am avut în 2024, avem 27.000 anul acesta. Este foarte mult încă, deşi este un trend în scădere (…). Sunt nenumărate alte cazuri de violenţă domestică netraduse în infracţiuni. Sunt bruscări, jigniri, violenţe verbale, unele care până la urmă nici nu pot fi descoperite uneori şi asta arată că avem foarte, foarte mult de lucru. Există o reacţie, fără îndoială. Sunt emise până la această oră, în acest an, peste 7.000 de ordine de protecţie provizorii. Din ele, cam 40% sunt transformate în ordine de protecţie de către instanţele de judecată”, a mai spus ministrul Predoiu.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a declarat în cadrul dezbaterii că anul trecut au fost în Ilfov 137 de cazuri de femei abuzate care s-au mutat în cele două centre din subordinea instituţiei pe care o reprezintă.