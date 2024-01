Ministru ceh, sub tirul criticilor după ce a participat la o petrecere în noaptea atacului armat din Praga soldat cu 14 morţi

Vicepremierului ceh Marian Jurečka i se cere demisia după ce s-a aflat că s-a întors la o petrecere de Crăciun la câteva ore după ce un tânăr înarmat a ucis 14 persoane la Praga, la 21 decembrie, relatează POLITICO conform News.ro

Ministrul muncii şi afacerilor sociale Marian Jurečka declarase anterior că a pus capăt petrecerii de la ministerul său, la ora 21.00, după ce a auzit de incidentul armat, dar a recunoscut ulterior că s-a întors la eveniment, care a continuat de fapt până târziu în noapte.

„Am aflat despre evenimentele de amploare abia la ora 18:26”, a spus el

Acum, opoziţia furioasă îi cere demisia.

„La ora 19.00, întreaga (Europă) ştia ce s-a întâmplat. Cum este posibil ca un membru al Consiliului Naţional de Securitate (din care face parte inclusiv Jurečka) să nu fi ştiut? Nu ştiu ce alt argument pentru demisie ar trebui adus. Premierul spune că îi pare rău. Îmi pare rău pentru victime şi pentru familiile acestora. Mie nu-mi pare rău pentru domnul Jurečka”, a declarat Karel Havlíček, din partea partidului de opoziţie ANO.

Duminică, Jurečka şi-a cerut scuze şi a declarat că este „gata să ia în considerare demisia” din cauza „judecăţii şi a comunicării slabe în această chestiune”, dar a ripostat la acuzaţiile opoziţiei că ar fi minţit. „Îmi pare rău, a fost (…) o judecată proastă. Dar nu am minţit”, a spus el la un post de televiziune.

„Îmi pare foarte rău pentru situaţia din jurul reuniunii de Crăciun de la Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din ziua împuşcăturilor. Aş dori să îmi cer scuze public încă o dată pentru întreaga situaţie şi pentru acţiunile mele şi să explic întreaga poveste”, a scris ministrul şi pe Facebook. „Din păcate, a fost o confluenţă complet nefericită de evenimente care au avut loc în după-amiaza zilei de 21 decembrie. În acea zi aveam o întâlnire de Crăciun planificată de mult timp pentru câteva sute de angajaţi, care au sosit la clădirea principală a ministerului în jurul orei 15.00. Am vrut să le mulţumesc pentru munca depusă de-a lungul anului, lucru pe care îl fac în mod regulat o dată pe an. Este singura dată când avem o astfel de întâlnire împreună. După remarcile mele de deschidere, am început să mă concentrez asupra invitaţilor, pe care i-am estimat între 400 şi 500 de persoane prezente. Prin urmare, nu mi-am monitorizat telefonul mobil atât de atent pe cât aş fi făcut-o în mod normal. În acel moment, au început să sosească primele informaţii despre împuşcăturile din centrul oraşului Praga. Din păcate, nu am evaluat suficient de repede gravitatea situaţiei. În jurul orei 17.00, a fost convocată o şedinţă de urgenţă a cabinetului prin SMS, de care am luat cunoştinţă cu întârziere, la ora 18:26, când mi-am confirmat imediat prezenţa şi apoi am răspuns şi pe reţelele sociale”, a explicat ministrul.

„Până când am plecat de la şedinţa de guvern, înainte de ora 21.00, răcoritoarele fuseseră strânse, muzica live se oprise şi invitaţii începuseră să se disperseze. Adunarea de Crăciun s-a încheiat acolo. În comparaţie cu anii precedenţi, s-a întâmplat mult mai devreme. A fost vina mea că nu am încheiat evenimentul, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă când m-am întors. Când m-am întors la birou după şedinţa de cabinet, mai erau încă aproximativ treizeci de persoane din cercul restrâns de colegi care se alăturaseră şi care au rămas cu mine după aceea. A fost o greşeală; ar fi trebuit să le cer tuturor să plece imediat. Îmi pare rău că nu am făcut-o”, a declarat ministrul.

Premierul ceh Petr Fiala şi-a susţinut ministrul. „A fost o greşeală. Şi-a cerut scuze (…), dacă aş fi considerat că nu ar trebui să fie vicepremier, aş fi luat deja măsurile necesare”, a asigurat el.

Partidul politic KDU-ČSL (creştin-democrat), din care face parte Jurečka, va discuta situaţia sa marţi, în cadrul unei reuniuni a conducerii.

Un tânăr înarmat a ucis 14 persoane la 21 decembrie la Universitatea Carolină din Praga, un atac care a şocat nu numai Cehia, dar şi întreaga Europă.