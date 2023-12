Ministra Justiției din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, premiată de Departamentul de Stat al SUA cu distincția „Campion Internațional Anticorupție”

Statele Unite au acordat joi distincția de Campion Internațional Anticorupție pentru anul 2023 către 11 personalități din întreaga lume, printre care se numără și Veronica Mihailov-Moraru, ministra Justiției din Republica Moldova.

Redăm mai jos comunicatul integral, semnat de secretarul de stat american, Antony Blinken:

„Departamentul de Stat s-a angajat să combată corupția și să promoveze integritatea ca prioritate de politică externă și ca interes fundamental de securitate națională. În ajunul Zilei Internaționale Anticorupție, 9 decembrie, Statele Unite sunt mândre să onoreze persoanele și instituțiile care susțin transparența, responsabilitatea, integritatea și buna guvernare în întreaga lume.

Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a adoptării Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), Statele Unite se angajează să conducă eforturile de punere în aplicare a convenției la potențialul său maxim. Am ratificat UNCAC în 2006 și, de atunci, am aplicat-o ca mecanism de cooperare internațională, am depus eforturi pentru a încorpora dispozițiile acesteia în legislația și practicile noastre interne și am ajutat alte țări să își creeze capacitatea de a face același lucru. Vom continua să colaborăm cu partenerii pentru a realiza viziunea UNCAC.

Realizarea acestei viziuni va necesita contribuții din partea părților interesate din interiorul și din afara guvernului. Am lansat Premiul internațional al campionilor anticorupție în 2021 pentru a recunoaște persoanele care au luat măsuri remarcabile pentru a combate corupția și pentru a demonstra solidaritatea SUA cu acești parteneri eroici. Astăzi, îi recunoaștem pe cei 11 Campioni Internaționali Anticorupție pentru 2023 și pe toți cei care luptă pentru responsabilitate, statul de drept, transparență și libertatea presei. Distinșii sunt: Stanislau Ivashkevich din Belarus, Jean-Claude Mputu din Republica Democrată Congo, Arturo Torres din Ecuador, Nikhil Dey din India, Ali (Mukhammedali) Toktakunov din Republica Kârgâzstan, Marc N. Kollie din Liberia, Veronica Mihailov-Moraru din Moldova, Vladimir Novović din Muntenegru, Annette Planells din Panama, Francisco Belo Simões da Costa din Timorul de Est și May De Silva din Seychelles. Suntem onorați să lucrăm alături de campioni ca aceștia pentru a învinge corupția”.