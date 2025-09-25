G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că circulă citaţii false de chemare…

republica moldova, chisinau, uniunea europeana, UE, aderare, steag, drapel
Sursa foto: Sergei GAPON / AFP

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că circulă citaţii false de chemare în armată: „Scopul este panica în preajma alegerilor”

Articole25 Sep • 27 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou aşa-numite „citaţii” de chemare în armată adresate cetăţenilor, nişte falsuri care au drept scop răspândirea de zvonuri despre o presupusă pregătire de război, un narativ provenind din medii proruse care e vehiculat în preajma alegerilor legislative de duminică, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Autorităţile subliniază că aceste documente sunt false şi reprezintă o nouă tentativă de a răspândi zvonuri despre o presupusă pregătire de război. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citaţii cetăţenilor şi că toate aceste informaţii sunt „mincinoase”, relatează NewsMaker.

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituţiile statului şi manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfăşurare. Facem apel către cetăţeni să rămână vigilenţi, să nu se lase induşi în eroare şi să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituţiilor statului”, se menţionează în comunicatul emis de Ministerul Apărării de la Chişinău.

Moldova are duminică alegeri legislative, un scrutin crucial văzut ca o bătălie acerbă între Occident şi Rusia, între direcţia proeuropeană a actualei conduceri a ţării şi forţele proruse de opoziţie care, potrivit sondajelor, ar urma să câştige teren. Autorităţile, inclusiv preşedinta Maia Sandu, au acuzat în repetate rânduri tentative aproape nedisimulate ale Moscovei de a interveni în alegeri şi de a influenţa rezultatul prin campanii de dezinformare şi inducere a panicii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Irina Vlah, fosta șefă pro-rusă a regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, interzisă în Polonia și Estonia / Canada și Lituania au luat măsuri similare

Articole25 Sep • 49 vizualizări
0 comentarii

Uniunea Europeană acuză Moscova de „ingerinţă profundă” în alegerile din Republica Moldova: „Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”

Articole25 Sep • 76 vizualizări
0 comentarii

Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova

Articole24 Sep • 328 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.