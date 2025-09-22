Miliardarul Larry Ellison ar putea schimba orientarea mass-media mondiale către dreapta (The Telegraph)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miliardarul Larry Ellison poate fi unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar timp de decenii a fost eclipsat de personalități din domeniul tehnologiei precum Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg și Elon Musk. Nu mai este cazul, scrie The Telegraph.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Magnatul în vârstă de 81 de ani, care l-a depășit pentru scurt timp pe Elon Musk pentru a deveni cel mai bogat om din lume, la începutul acestei luni, a devenit o forță pivotală în peisajul media și tehnologic global, capturând spiritul epocii administrației lui Donald Trump, dominată de tehnologie.

Deși Oracle, gigantul său de software, nu este un nume foarte cunoscut, speranțele legate de boom-ul inteligenței artificiale au propulsat compania în teritoriul rezervat celor „șapte magnifici” – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla și Nvidia. Acțiunile au înregistrat o creștere uimitoare de 43% săptămâna trecută.

Acum, Ellison – un aliat de lungă durată al fostului prim-ministru britanic Sir Tony Blair – își folosește miliardele pentru a remodela peisajul media după propriile capricii, pregătind o schimbare către dreapta a industriilor americane de televiziune, film și tehnologie.

Cel mai recent, magnatul a finanțat și afacerea media a fiului său David, Skydance. Aceasta a încheiat recent o tranzacție de 8 miliarde de dolari pentru preluarea Paramount, proprietarul Channel 5, și și-a îndreptat deja atenția către gigantul hollywoodian Warner Bros Discovery.

Între timp, Ellison este o figură cheie în conglomeratul care ar putea cumpăra activele TikTok din SUA, după ce Trump a ordonat vânzarea gigantului chinez de social media.

Întrebat recent cine ar trebui să cumpere TikTok, Trump a răspuns: „Aș vrea ca Larry să-l cumpere”.

Această serie de tranzacții înseamnă că Ellison este pe cale să devină unul dintre cei mai puternici magnați media din lume. Și, pe măsură ce se apropie de Trump, pare gata să joace un rol cheie într-o reorganizare fundamentală a mass-media americane.

Ellison, care a fondat Oracle în California în 1977, aparține unei alte generații de antreprenori din domeniul tehnologiei, diferită de magnații din Silicon Valley de astăzi, care nu se feresc să-și exprime opiniile.

În ciuda faptului că a câștigat miliarde din compania sa de software, în care deține o participație de 41%, omul de afaceri s-a ferit în mare măsură de ochii publicului, acordând rareori interviuri și menținând la minimum prezența sa pe rețelele de socializare.

În schimb, Ellison s-a distrat. De la escapadele sale de succes cu iahtul în Cupa Americii până la cumpărarea celei de-a șasea insule ca mărime din Hawaii, el a demonstrat gusturi extravagante.

A cheltuit aproximativ 875 de milioane de dolari pe echipa de curse Oracle, care a câștigat de două ori Cupa Americii, și aproximativ 200 de milioane de dolari pe o proprietate din California, construită după modelul unui palat imperial japonez din secolul al XVI-lea.

Ellison a investit 1 miliard de dolari în preluarea Twitter de către Musk în 2022, deoarece, a spus el, „ar fi foarte distractiv”. A fost căsătorit de șase ori, ultima sa soție, Jolin Zhu, fiind cu aproape 50 de ani mai tânără decât el.

El are, de asemenea, o amprentă puternică în Marea Britanie, unde a înființat un important centru de cercetare în Oxford, numit Ellison Institute of Technology, și a cumpărat pubul The Eagle and Child, un local istoric preferat de scriitori precum CS Lewis și JRR Tolkien.

Această construcție a unui imperiu în Oxford este separată de angajamentul Oracle de a investi 5 miliarde de dolari în centre de date din întreaga țară. Aceste planuri ambițioase vin în contextul în care creșterea rapidă a IA a stârnit un interes reînnoit pentru Oracle și a făcut ca averea personală a lui Ellison să crească vertiginos.

Dar mișcările sale în sectorul mass-media l-au adus pe magnat în centrul atenției, ridicând întrebări cu privire la modul în care politica lui Ellison va influența sectorul.

Jocul mediatic

Prin preluarea Paramount de către Skydance, care a fost finanțată parțial și de firma de capital privat RedBird Capital, el a câștigat o poziție solidă într-un imperiu media care deține Channel 5 și CBS.

Dacă preluarea propusă a Warner Bros Discovery va avea succes, această influență se va extinde la unul dintre cele mai prestigioase studiouri de film din lume, precum și la HBO și CNN.

Între timp, posibila tranzacție pentru TikTok, care este susținută și de firma de capital de risc a16z a lui Marc Andreessen, înseamnă că Ellison ar putea deveni un actor cheie într-o platformă de social media care dictează tendințele și care are o audiență de aproape 150 de milioane de utilizatori în SUA. Tranzacția nu a fost încă finalizată, SUA și China fiind în conflict vineri cu privire la progresul acesteia.

Luate împreună, aceste investiții îl plasează pe Ellison în centrul unora dintre cele mai puternice canale media tradiționale și noi din lume, oferindu-i putere asupra platformelor intergeneraționale care ar fi invidiate de orice magnat media.

Această nouă putere ridică întrebări cu privire la orientările politice ale lui Ellison. Fost susținător al lui Bill Clinton, magnatul a donat, de asemenea, sute de milioane de dolari institutului non-profit al lui Blair.

Mai recent, însă, pragmaticul Ellison s-a aliniat cu pozițiile lui Trump. În 2020, el a găzduit o strângere de fonduri pentru președintele SUA la reședința sa din California. Ulterior s-a aflat că a participat la o discuție telefonică privind strategiile de contestare a înfrângerii electorale a lui Trump.

Există deja semne că mass-media recent achiziționate de Ellison se îndreaptă spre dreapta.

CBS, deținută de Paramount, l-a concediat pe prezentatorul de noapte Stephen Colbert la câteva zile după ce acesta a descris decizia companiei-mamă de a ajunge la o înțelegere cu Trump în procesul judiciar ca fiind o „mită grasă”.

Skydance a promis, de asemenea, să renunțe la politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI) pentru a ajuta la obținerea aprobării fuziunii de către administrația Trump, în timp ce a instalat un aliat al președintelui în noul rol de „ombudsman” la CBS News.

Se spune că Skydance poartă acum discuții privind achiziționarea The Free Press, un canal media online fondat de jurnalista „anti-woke” de renume Bari Weiss. Se crede că Weiss ar urma să primească un post de conducere la CBS, ca parte a unei tranzacții în valoare de cel puțin 100 de milioane de dolari.

Trump înăsprește controlul

Nu este clar dacă preluarea de către Ellison a mass-media americane – și trecerea la dreapta care a urmat – este rezultatul unei ideologii sau doar al unei abordări pragmatice pentru a-și proteja interesele comerciale.

Dar acest lucru se întâmplă în contextul în care Trump își strânge controlul asupra adversarilor săi din mass-media liberală.

Săptămâna trecută, Disney l-a scos pe Jimmy Kimmel din emisie în urma comentariilor sale despre asasinarea lui Charlie Kirk – o mișcare aplaudată de președintele SUA.

Între timp, poziția de dreapta a canalelor media ale lui Murdoch a fost asigurată după ascensiunea fiului său cel mare, Lachlan, la conducerea imperiului.

„Avem de-a face cu o mișcare paralelă foarte interesantă”, spune Alex DeGroote, analist media.

„Trump îi elimină pe rând pe toți prezentatorii de emisiuni TV de noapte, dar, în același timp, se schimbă și proprietatea efectivă a rețelelor… Se produce o conservatorizare a marilor mass-media americane.”

Redesenarea peisajului media american depășește figura lui Ellison, întrucât Trump încearcă să-și consolideze puterea în mod oportunist.

Octogenarul a așteptat zeci de ani să iasă din umbra marilor patroni tech din Silicon Valley. Acum este rândul lui să ia deciziile.