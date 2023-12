Mii de protestatari s-au adunat la Berlin sub sloganul „Niciodată din nou este acum”, în timp ce principalul lider al comunității evreiești afirmă că antisemitismul este „o practică obișnuită în Germania”

Câteva mii de persoane au manifestat duminică la Berlin împotriva antisemitismului, în contextul în care Germania se confruntă cu o creștere mare a incidentelor antievreiești după atacul devastator al grupării teroriste Hamas asupra Israelului de acum două luni, relatează The Times of Israel

Poliția a estimat că în jur de 3.200 de persoane s-au adunat pe ploaia din capitala Germaniei, în timp ce organizatorii au estimat cifra la 10.000, a relatat agenția germană de presă dpa. Participanții la protest, intitulat „Never again is now – Niciodată din nou este acum”, au mărșăluit până la Poarta Brandenburg.

Un grup care urmărește antisemitismul în Germania a declarat la sfârșitul lunii noiembrie că a documentat o creștere drastică a incidentelor antisemite în luna de după atacul lui Hamas – un total de 994, o creștere de 320% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Principalul lider evreu din Germania, Josef Schuster, a declarat că „antisemitismul este o practică obișnuită în Germania în sânul societății” și a făcut apel la solidaritate cu Israelul și cu viața evreiască din Germania.

Ministrul german al Muncii, Hubertus Heil, a declarat că mulți oameni decenți sunt prea tăcuți în această problemă. „Nu avem nevoie de o majoritate decentă și tăcută – avem nevoie de o majoritate clară și zgomotoasă care să se ridice acum, și nu mai târziu”, a spus el.

Evenimentul a beneficiat de un sprijin larg, printre susținători numărându-se și președintele parlamentului Germaniei și primarul Berlinului.

Într-un raport, Asociația Departamentelor de Cercetare și Informare privind Antisemitismul a înregistrat trei cazuri de „violență extremă”, pe care le definește ca fiind atacuri care pot duce la pierderea vieții sau la vătămări corporale grave, fie că au fost comise cu succes sau au fost tentative, între 7 octombrie și 9 noiembrie 2023.

Unul dintre aceste incidente a avut loc pe 18 octombrie la Berlin, când două cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra unui centru comunitar evreiesc care găzduiește o sinagogă, precum și o grădiniță.

Raportul a enumerat, de asemenea, 29 de atacuri, 72 de incidente de deteriorare țintită a proprietății, 32 de amenințări, patru trimiteri antisemite în masă și 854 de cazuri de comportament ofensator în această perioadă de o lună.

Purtând o kippa, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a fost primul în rolul său care a aprins joi seară menora la Poarta Brandenburg din centrul Berlinului, unde a cerut eliberarea „imediată” a ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza, însoțit de rabinul Yehuda Teichtal, rabinul comunității evreiești din Berlin.

Cancelarul Scholz a declarat că a dorit să sublinieze faptul că evreii sunt o „parte inextricabilă” a societății germane și a calificat drept „inacceptabil” faptul că aceștia „trebuie să se teamă să își practice religia, cultura” în țară.

Antisemitismul a crescut vertiginos în întreaga lume de când a izbucnit războiul dintre Israel și Hamas după masacrul din 7 octombrie, în care aproximativ 3.000 de teroriști au năvălit în Israel din Fâșia Gaza pe uscat, pe calea aerului și pe mare, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând aproximativ 240 de ostatici de toate vârstele, sub acoperirea unui potop de mii de rachete trase asupra orașelor israeliene.

Israelul a răspuns cu o campanie militară menită să răstoarne regimul Hamas din Gaza și să asigure încetarea amenințării pe care acesta o reprezintă pentru sudul Israelului, precum și să asigure eliberarea ostaticilor.