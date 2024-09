Un „tsunami” de antisemitism a lovit Germania. Avertismentul unui oficial german: “Asistăm acum la antisemitismul din Germania în forma sa cea mai gravă de după 1945”

Într-un avertisment pătrunzător, Dr. Felix Klein, comisarul guvernului federal de la Berlin pentru viața evreilor în Germania și lupta împotriva antisemitismului, a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea îngrijorătoare a antisemitismului în Germania. Într-un interviu acordat unei agenții de presă franceze, citat de site-ul israelian Ynet News, Klein a descris actualul val de sentimente antisemite drept un „tsunami”, observând o creștere a ostilității deschise și agresive față de evrei începând cu 7 octombrie 2023.

Klein a afirmat că atrocitățile comise de Hamas la 7 octombrie au spulberat barierele deja fragile împotriva antisemitismului în societatea germană. El a citat o cifră uluitoare de 5.000 de delicte antisemite în Germania pentru 2023, mai mult de jumătate dintre acestea având loc după 7 octombrie.

Absurditatea situației îl tulbură profund: „Hamas a ucis mai mulți evrei decât orice alt eveniment de la Holocaust încoace”, a remarcat Klein, ”dar publicul german nu a dat dovadă de solidaritate cu comunitatea evreiască la care m-aș fi așteptat. Asistăm acum la antisemitismul din Germania în forma sa cea mai gravă de după 1945”.

El a menționat că creșterea antisemitismului este anterioară atât răspunsului Israelului, cât și conflictului ulterior din Gaza. Cu toate acestea, el a subliniat: „Antisemitismul nu are nimic de-a face cu acțiunile sau politicile Israelului, nici cu comunitatea evreiască din Germania. Astfel, cetățenii germani nu trebuie să contribuie la presiunile antisemite existente prin învinuirea evreilor germani pentru evenimentele din Orientul Mijlociu. Antisemitismul, ca orice formă de discriminare, este o otravă pentru unitatea noastră socială.”

Deși nu s-a înregistrat o creștere a numărului de evrei care părăsesc Germania și mulți încă au încredere în capacitatea țării de a-i proteja, creșterea numărului de infracțiuni împotriva evreilor i-a determinat pe mulți să își ascundă identitatea și să se abțină de la raportarea atacurilor. Delictele antisemite, comise în principal de bărbați din țări musulmane, au crescut de la afluxul de refugiați din 2015. După 7 octombrie, aceasta s-a transformat într-un tsunami, care s-a manifestat prin demonstrații ale populației musulmane în multe orașe germane importante.

Potrivit lui Klein, „toate tabuurile legate de antisemitism au fost încălcate după 7 octombrie, făcându-l complet acceptabil pentru părți ale populației. Determinarea, natura și dimensiunile acestui antisemitism sunt cu adevărat dramatice. Datorită evoluțiilor politice, oamenii găsesc un teren fertil pentru a exprima deschis ceea ce anterior țineau pentru ei”.

Klein avertizează că antisemitismul s-a răspândit de la extrema dreaptă la extrema stângă și la islamul radical, iar acum pătrunde în centrul societății germane. „Închidem ochii la faptul că războiul Israelului este împotriva unei organizații teroriste care nu respectă democrația și dreptul internațional.”

Chiar și germanii care susțin Israelul se confruntă cu critici, uneori violente. Aproximativ 50 de demonstranți, înfășurați în keffiyehs, au perturbat un discurs al lui Joe Chialo, senatorul culturii din Berlin, în timpul ceremoniei de redeschidere a unui centru de artă, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Aceștia au luat cu asalt intrarea, au lansat artificii în aer, au aruncat cu un stativ de microfon în el, rănind o femeie în acest proces, și au scandat sloganuri precum „De la râu la mare, Palestina va fi liberă” și „Există o singură soluție, revoluția intifada”. Poliția a trebuit să intervină pentru a-l salva pe Chialo.

Într-un alt incident, în noaptea de duminică spre luni, pereții și poarta de intrare a casei lui Chialo din cartierul Mitte din Berlin au fost vandalizate cu vopsea roșie, pe care erau scrise cuvintele „Chialo este un ucigaș genocidar”. Aceste proteste violente urmează deciziei lui Chialo de a reduce, la sfârșitul anului 2023, finanțarea pentru Oyoun, un centru cultural din cartierul de imigranți Neukölln, din cauza conținutului antisemit prezentat de grupul antisionist și de susținere a BDS (boicotarea Israelului) „The Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East”, la o lună după 7 octombrie.