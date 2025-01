Microsoft nu va mai oferi suport pentru aplicațiile Office pe Windows 10 după 14 octombrie

Microsoft anunță că nu va mai oferi suport pentru aplicațiile Office, cunoscute sub numele de aplicații Microsoft 365, pe Windows 10 la sfârșitul acestui an, scrie The Verge.

Întreruperea suportului coincide cu sfârșitul suportului pentru Windows 10 pe 14 octombrie și va însemna că întreprinderile și consumatorii care se bazează pe aplicațiile Microsoft 365 vor trebui să facă upgrade la Windows 11.

„Aplicațiile Microsoft 365 nu vor mai fi suportate după 14 octombrie 2025 pe dispozitivele cu Windows 10”, spune Microsoft într-o postare pe blog. „Pentru a utiliza aplicațiile Microsoft 365 pe dispozitivul dumneavoastră, va trebui să faceți upgrade la Windows 11.”

Deși suportul pentru aplicațiile Office pe Windows 10 se va încheia în octombrie, aceasta nu înseamnă că aplicațiile vor înceta brusc să mai funcționeze. Microsoft notează într-un document de asistență care a fost actualizat în decembrie că „aplicațiile vor continua să funcționeze ca înainte” după încetarea asistenței pentru Windows 10, dar că ar putea exista „probleme de performanță și fiabilitate în timp”.

Microsoft dorește cu adevărat ca oamenii să nu mai utilizeze Windows 10 în acest an și numește 2025 „anul actualizării PC-urilor cu Windows 11”. Producătorul de software a declarat la CES săptămâna trecută că împrospătarea unui PC vechi cu Windows 10 va fi mai importantă decât achiziționarea unui televizor sau telefon nou în acest an.

„Credem că una dintre cele mai importante piese de tehnologie pe care oamenii vor căuta să le reîmprospăteze în 2025 nu va fi frigiderul, televizorul sau telefonul mobil. Va fi PC-ul lor cu Windows 10 și vor merge mai departe cu Windows 11”, a declarat Yusuf Mehdi, vicepreședinte executiv și director de marketing pentru consumatori la Microsoft.

Adoptarea Windows 11 este încă în urmă față de Windows 10, iar milioane de mașini pur și simplu nu pot face upgrade la cel mai recent sistem de operare din cauza cerințelor hardware stricte ale Microsoft. Microsoft a închis recent ușa în ceea ce privește compatibilitatea Windows 11 cu hardware mai vechi, menționând că cerința Trusted Platform Module (TPM) 2.0 pentru Windows 11 este „nenegociabilă”. Microsoft încearcă acum să convingă utilizatorii Windows 10 să cumpere un PC nou cu promptere pe tot ecranul.

În timp ce suportul pentru Windows 10 se încheie la sfârșitul acestui an, Microsoft oferă, de asemenea, pentru prima dată, actualizări de securitate extinse pentru consumatori. Consumatorii vor putea plăti 30 de dolari pentru un an suplimentar de actualizări, în timp ce întreprinderile vor putea achiziționa până la trei ani de actualizări extinse.