G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Muncitorii străini au impulsionat economia zonei euro, susține preşedinta Băncii Centrale Europene

lucratori, muncitori, straini, vietnamez, santier, constructii
Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Muncitorii străini au impulsionat economia zonei euro, susține preşedinta Băncii Centrale Europene

Articole24 Aug 0 comentarii

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat sâmbătă, la simpozionul anual al Rezervei Federale din Jackson Hole, că afluxul de muncitori străini a susţinut creşterea economică a zonei euro în ultimii ani, compensând scăderea numărului de ore lucrate şi diminuarea salariilor reale, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit BCE, muncitorii veniţi din afara celor 20 de state care folosesc moneda unică reprezentau doar 9% din forţa de muncă în 2022, dar au contribuit la jumătate din creşterea totală a acesteia în ultimii trei ani.

Lagarde a subliniat că, fără această contribuţie, economia Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mică faţă de nivelul din 2019, iar performanţa economică puternică a Spaniei după pandemie se datorează, de asemenea, în mare parte muncii imigranţilor.

Populaţia Uniunii Europene a atins un nivel record de 450,4 milioane de locuitori în 2024, creşterea fiind determinată de imigraţie, care a compensat scăderea naturală a populaţiei pentru al patrulea an consecutiv.

Totuşi, acest fenomen a generat tensiuni politice şi a alimentat ascensiunea partidelor de extremă dreapta, determinând unele guverne, precum cel al Germaniei, să restricţioneze programele de reunificare familială şi relocare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Economia Spaniei, pe un trend ascendent: cea mai mare creştere din zona euro, impulsionată de turism, investiţii şi imigraţie

Articole24 Aug • 103 vizualizări
0 comentarii

Încrederea în economia zonei euro, afectată de acordul comercial dintre SUA şi UE

Articole4 Aug 2025 • 463 vizualizări
0 comentarii

BCE a menţinut joi dobânda cheie neschimbată, în aşteptarea unui acord comercial UE-SUA

Articole, Economie24 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.