Muncitorii străini au impulsionat economia zonei euro, susține preşedinta Băncii Centrale Europene

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat sâmbătă, la simpozionul anual al Rezervei Federale din Jackson Hole, că afluxul de muncitori străini a susţinut creşterea economică a zonei euro în ultimii ani, compensând scăderea numărului de ore lucrate şi diminuarea salariilor reale, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Potrivit BCE, muncitorii veniţi din afara celor 20 de state care folosesc moneda unică reprezentau doar 9% din forţa de muncă în 2022, dar au contribuit la jumătate din creşterea totală a acesteia în ultimii trei ani.

Lagarde a subliniat că, fără această contribuţie, economia Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mică faţă de nivelul din 2019, iar performanţa economică puternică a Spaniei după pandemie se datorează, de asemenea, în mare parte muncii imigranţilor.

Populaţia Uniunii Europene a atins un nivel record de 450,4 milioane de locuitori în 2024, creşterea fiind determinată de imigraţie, care a compensat scăderea naturală a populaţiei pentru al patrulea an consecutiv.

Totuşi, acest fenomen a generat tensiuni politice şi a alimentat ascensiunea partidelor de extremă dreapta, determinând unele guverne, precum cel al Germaniei, să restricţioneze programele de reunificare familială şi relocare.