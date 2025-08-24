G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O dronă ucraineană provoacă un incendiu la o centrală nucleară în regiunea…

kursk rusia
Sursa foto: Olga MALTSEVA / AFP

O dronă ucraineană provoacă un incendiu la o centrală nucleară în regiunea rusă Kursk

Articole24 Aug 0 comentarii

Interceptarea unei drone ucrainene a provocat un incendiu în perimetrul unei centrale nucleare ruse în regiunea frontalieră Kursk, a anunţat duminică operatorul centralei, dând totodată asigurări că incendiul a fost stins şi că nu a fost înregistrat un nivel anormal de radioactivitate, informează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, drona „a explodat şi a avariat un transformator auxiliar”, a precizat centrala nucleară din Kursk pe contul său de Telegram.

„Incendiul a fost stins de echipele de pompieri”, a adăugat ea, precizând că nu s-au înregistrat victime.

Operatorul centralei a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitatea sa din cauza acestui atac.

„Nivelul de radiaţie pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a schimbat şi corespunde nivelurilor normale”, a precizat operatorul.

Rusia şi-a lansat ofensiva militară la scară mare împotriva Ucrainei în februarie 2022 şi controlează în prezent circa 20% din această ţară, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

De la declanşarea luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) atenţionează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august anul trecut, Vladimir Putin a acuzat Kievul că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, pe atunci sub ofensivă ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Kim Jong Un decorează militari reveniţi din Ucraina şi îngenunchează în faţa portretelor militarilor ucişi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei

Articole22 Aug • 1.437 vizualizări
1 comentariu

Adjunctul şefului forţelor navale ruse, ucis într-un atac ucrainean în regiunea Kursk

Articole3 Iul 2025
2 comentarii

Kievul susţine că 63.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi în regiunea de frontieră Kursk / În august 2024, Ucraina reuşise să controleze până la 1.400 km pătraţi din teritoriul rus

Articole22 Mai 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.