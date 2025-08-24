O dronă ucraineană provoacă un incendiu la o centrală nucleară în regiunea rusă Kursk

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Interceptarea unei drone ucrainene a provocat un incendiu în perimetrul unei centrale nucleare ruse în regiunea frontalieră Kursk, a anunţat duminică operatorul centralei, dând totodată asigurări că incendiul a fost stins şi că nu a fost înregistrat un nivel anormal de radioactivitate, informează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Doborâtă la scurt timp după miezul nopţii (21:00 GMT) de apărarea antiaeriană rusă, drona „a explodat şi a avariat un transformator auxiliar”, a precizat centrala nucleară din Kursk pe contul său de Telegram.

„Incendiul a fost stins de echipele de pompieri”, a adăugat ea, precizând că nu s-au înregistrat victime.

Operatorul centralei a mai anunţat că funcţionarea unuia dintre cele patru reactoare ale sale a fost redusă cu 50% din capacitatea sa din cauza acestui atac.

„Nivelul de radiaţie pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a schimbat şi corespunde nivelurilor normale”, a precizat operatorul.

Rusia şi-a lansat ofensiva militară la scară mare împotriva Ucrainei în februarie 2022 şi controlează în prezent circa 20% din această ţară, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

De la declanşarea luptelor, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) atenţionează asupra riscului unei catastrofe, în special la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupată din martie 2022 de Rusia.

În august anul trecut, Vladimir Putin a acuzat Kievul că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, pe atunci sub ofensivă ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară.