Venezuela recrutează membri pentru miliţia dorită de Maduro ca să facă faţă ameninţărilor americane

Funcţionari publici, gospodine, studenţi, pensionari… Sâmbătă, în Venezuela s-au format cozi lungi pentru înrolarea în miliţia dorită de preşedintele Nicolas Maduro pentru a contracara o eventuală invazie americană, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Statele Unite au lansat o amplă operaţiune antidrog, desfăşurând forţe navale şi aeriene în Caraibe. Trei distrugătoare se vor poziţiona în largul coastelor Venezuelei, în apele internaţionale. Potrivit mass-media americane, Donald Trump intenţionează să trimită şi 4.000 de puşcaşi marini. O „ameninţare”, un plan „imoral, criminal şi ilegal” pentru a încerca să-l răstoarne sau să invadeze ţara, estimează Maduro, care, prin această mobilizare mediatizată, intenţionează să facă o demonstraţie de forţă adresată Washingtonului şi să consolideze coeziunea în rândul susţinătorilor săi.

Săptămâna aceasta, Maduro a anunţat deja un plan special de mobilizare a 4,5 milioane de miliţieni. Miliţia, compusă oficial din 5 milioane de persoane, este formată din civili, dar integrată în armată. Criticii săi consideră că este vorba de un corp care apără ideologia fostului preşedinte socialist Hugo Chavez, al cărui moştenitor se prezintă Maduro.



Ţărani înarmaţi



În toată ţara au fost înfiinţate centre de recrutare, în cazărmi, dar şi în clădiri publice şi chiar la palatul prezidenţial Miraflores din Caracas. La cazărmile din munţi, un loc emblematic care domină Caracasul, unde se află rămăşiţele pământeşti ale lui Hugo Chavez (1999-2013), populaţia stă la coadă. „Sunt aici pentru a servi ţara noastră”, declară pentru AFP Oscar Matheus, în vârstă de 66 de ani.

„Nu ştim ce s-ar putea întâmpla, dar trebuie să ne pregătim şi să continuăm să rezistăm”, adaugă el. „Patria ne cheamă, ţara are nevoie de noi”, completează Rosy Paravabith, în vârstă de 51 de ani.

Odată înrolarea finalizată, voluntarii trec într-o sală unde este proiectat un documentar despre blocada impusă de naţiunile europene asupra Venezuelei în 1902 şi 1903, din cauza refuzului preşedintelui de atunci, Cipriano Castro, de a plăti datoria externă. Filmul realizat în 2017 prezintă imagini de arhivă cu ţărani înarmaţi sau analizând hărţi. În depărtare se văd nave de război. În sala următoare este expusă o parte din armament.

Statele Unite au realizat deja manevre militare importante în Caraibe în trecut, dar desfăşurarea „antidrog” din ultimele zile are loc la doar câteva zile după dublarea la 50 de milioane de dolari a recompensei pentru orice informaţie care duce la capturarea lui Maduro, pe care Washingtonul îl acuză că ar conduce un cartel de traficanţi de droguri.

Pe străzile din Venezuela, posibilitatea unei invazii americane este luată mai degrabă în glumă, în timp ce majoritatea experţilor consideră puţin probabilă o intervenţie directă a Statelor Unite.