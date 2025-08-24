G4Media.ro
Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

Sursa foto: Flickr/Rosa Say

Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea

Un cutremur cu magnitudine 4 s-a produs duminică dimineaţă, în zona Vrancea, transmite News.ro.

”În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km”, anunţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 65 km nordde Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău

Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 4 s-a produs în Vrancea în 11 mai.

Vineri, un cutremur de magnitudine similarăa avut loc în Gorj.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

