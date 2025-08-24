Cutremur cu magnitudine 4 în zona Vrancea
Un cutremur cu magnitudine 4 s-a produs duminică dimineaţă, în zona Vrancea, transmite News.ro.
”În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km”, anunţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 65 km nordde Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău
Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 4 s-a produs în Vrancea în 11 mai.
Vineri, un cutremur de magnitudine similarăa avut loc în Gorj.
