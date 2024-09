MetLife Stadium din New York va găzdui finala Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025

FIFA a anunţat, sâmbătă, cele douăsprezece stadioane pentru noul format al Cupei Mondiale a Cluburilor din Statele Unite (15 iunie-13 iulie) din 2025. Finala va avea loc pe MetLife Stadium din New York, transmite News.ro.

FIFA nu a anunţat încă locul de desfăşurare al meciului de deschidere. „Fotbalul este cel mai popular sport de pe planetă, iar 2025 va marca începutul unei noi ere pentru fotbalul de club, când FIFA va organiza pentru prima dată cea mai mare, mai incluzivă şi mai echitabilă competiţie de club din lume, aici, în Statele Unite”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Tragerea la sorţi pentru această competiţie va avea loc în decembrie, deşi data exactă nu a fost încă dezvăluită. Mai lipsesc două echipe (una sud-americană şi una din MLS) pentru a completa lotul de 32 de echipe.

Cele douăsprezece stadioane ale Cupei Mondiale a Cluburilor 2025:

MetLife Stadium (New York), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter & Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) şi Audi Field (Washington, D.C.).