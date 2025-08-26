METEO: Sfârşit de august cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru / Temperaturi peste cele obişnuite, în primele trei săptămâni din septembrie

Sfârşitul lunii august va fi caracterizat de temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru, însă în luna septembrie se vcor înregistra temperaturi peste cele obişnuite în primele trei săptămâni, conform prognozei anunţate marţi de meteorologi, transmite News.ro.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025



– Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte, local, în extremitatea de sud şi de est a ţării, precum şi în centru.

– Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025



– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025



– Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025



– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.