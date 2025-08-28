METEO Caniculă vineri în judeţele Timiş, Arad şi Bihor, cu temperaturi de până la 37 de grade

Meteorologii au emis, joi, cod galben de caniculă pentru judeţele Timiş, Arad şi Bihor şi atenţionează că vineri de la prânz şi până la ora 21.00 se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, ce vor ajunge până la 37 de grade. De asemenea, potrivit sursei citate, indicele temperatură-umezeală va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unităţi, transmite News.ro.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vineri, 29 august, între orele 12:00 şi 21:00, în judeţele Timiş, Arad şi Bihor se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Meteorologii mai atenţionează că în acelaşi interval indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade, mai precizează ANM.