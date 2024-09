Menținerea unei flexibilități ridicate vă poate prelungi durata de viață, potrivit unui nou studiu

Acest lucru reiese dintr-un studiu publicat în august 2024 în Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, care a relevat o asociere puternică între flexibilitatea fizică și scăderea mortalității din cauze naturale (altele decât COVID-19) la bărbații și femeile de vârstă mijlocie. Studiul definește „flexibilitatea” – și o folosește în mod interschimbabil cu „mobilitatea”, chiar dacă acestea au sensuri ușor diferite – ca fiind măsura în care articulațiile se mișcă bine într-o gamă de mișcări, relatează Health.com.

Fiind un studiu observațional, constatările nu pot dovedi că flexibilitatea este o cale sigură către longevitate, dar autorul principal al studiului, Claudio Gil S. Araújo, MD, PhD, a declarat pentru Health.com că cercetarea sugerează că este posibil. „Pentru fitness-ul aerobic, știm deja că îmbunătățirea rezultatelor va prelungi supraviețuirea”, a declarat Araújo, medic sportiv la Clinica de Medicină a Exercițiilor Clinimex din Rio de Janeiro. „Poate că același lucru se întâmplă și cu flexibilitatea.”

Iată o privire mai profundă asupra legăturii potențiale dintre flexibilitatea redusă și riscul crescut de deces – plus, cum puteți deveni mai flexibil pentru o sănătate mai bună.

Legătura dintre flexibilitate și longevitate

Potrivit lui Araújo, flexibilitatea a fost identificată de mult timp ca o măsură a condiției fizice, dar nu a fost neapărat explorată ca un indicator al longevității. „Mi-am dat seama că flexibilitatea nu era o problemă doar pentru performanța sportivă, ci și pentru sănătate”, a spus el.

Pentru a testa modul în care flexibilitatea ar putea afecta cât de mult trăiesc oamenii, Araújo și echipa sa de cercetare au compilat date despre 3.139 de persoane cu vârste cuprinse între 46 și 65 de ani. Apoi, au notat participanții în funcție de performanțele lor într-o evaluare pe care Araújo a dezvoltat-o în anii 1970, numită Flexitest, pe care o folosește ca parte a protocolului său de tratament al pacienților, începând din 1994.

Testul evaluează flexibilitatea a șapte articulații diferite folosind 20 de mișcări, cum ar fi extensia și flexia genunchiului, șoldului, trunchiului, încheieturii mâinii și umărului. Pentru fiecare mișcare, subiecții au fost evaluați pe o scară de la 0 la 4, oferind un scor total de la 0 la 80.

Cercetătorii au comparat rezultatele testelor de flexibilitate cu probabilitatea de deces pe parcursul unei medii de 13 ani de urmărire. În această perioadă, rata de deces a fost mai mare în rândul bărbaților (10%) decât în rândul femeilor (7%). De asemenea, femeile au demonstrat mult mai multă flexibilitate decât bărbații, obținând un scor cu 35% mai mare la testul Flexitest.

Atât la bărbați, cât și la femei, scorurile mai mari de flexibilitate au fost asociate cu o probabilitate mai mică de deces din cauze naturale, cum ar fi bolile cardiovasculare și cancerul.

De ce flexibilitatea ar putea afecta durata de viață

Araújo a subliniat că studiul nu a investigat de ce persoanele cu o flexibilitate mai mare pot trăi mai mult. „Avem nevoie de un alt model de cercetare pentru acest lucru”, a spus el. „În prezent, studiem acest lucru folosind date de la persoane care au fost reevaluate.”

Acestea fiind spuse, unii experți au teorii cu privire la motivul pentru care a avea o gamă optimă de mișcare ar putea promova o durată de viață mai lungă.

„Flexibilitatea reflectă adesea condiția fizică generală și starea de sănătate a unui individ”, a declarat pentru Health.com Reuben Chen, MD, un medic certificat specializat în medicina sportivă, managementul durerii și medicina tradițională chineză. „În timp ce flexibilitatea redusă în sine ar putea să nu fie o cauză directă a mortalității, aceasta poate servi ca indicator al problemelor de sănătate mai largi, cum ar fi afecțiunile cronice, stilul de viață sedentar, inflamația și durerea și factorii psihosociali.”

Chen a subliniat că o flexibilitate mai mare poate ajuta la prevenirea leziunilor și poate facilita mișcările esențiale pentru o viață de zi cu zi sănătoasă. Efectuarea unor mișcări de rutină, cum ar fi urcatul scărilor sau ridicarea obiectelor de pe podea, îmbunătățește flexibilitatea articulațiilor și reduce riscul bolilor degenerative ale articulațiilor, a spus el.

Cum să vă evaluați și să vă îmbunătățiți flexibilitatea

În timp ce Araújo și colegii săi au folosit testul Flexitest cu 20 de mișcări pentru a evalua flexibilitatea subiecților, există și alte modalități mai simple de a vă evalua capacitatea de a vă mișca și întinde.

Potrivit lui Chen, următoarele evaluări vă pot ajuta să vă măsurați flexibilitatea:

Testul de șezut și întindere: Stați pe podea cu picioarele întinse în fața dvs. și întindeți-vă spre degetele de la picioare, ținând genunchii drepți. Cu cât puteți ajunge mai departe, cu atât mai flexibili sunt mușchii ischiogambieri inferiori.

Testul de zgâriere al lui Apley: Întindeți un braț peste umăr și atingeți-vă partea opusă a spatelui, în timp ce întindeți celălalt braț în spatele spatelui pentru a vă pipăi degetele. Dacă degetele se pot atinge, aceasta indică o bună flexibilitate a articulațiilor umărului.

Testul Thomas: Întindeți-vă pe spate la capătul unei bănci sau mese și trageți un genunchi spre piept, cu celălalt picior atârnând de margine. Un picior atârnat plat, mai degrabă decât flexat la nivelul șoldului, demonstrează flexibilitatea șoldului.

Dacă doriți să creșteți sau să mențineți flexibilitatea, există exerciții și pentru asta. Chen recomandă întinderea statică sau dinamică.

„Întinderea statică implică menținerea unei întinderi timp de 15 până la 60 de secunde, fără să săriți, permițând mușchiului să se relaxeze și să se prelungească”, a spus el.

Întinderile dinamice, pe de altă parte, implică mișcări controlate care vă duc la limita gamei de mișcare, a spus Chen. Mai degrabă decât întinderi și menținere, acestea includ mișcări cum ar fi cercuri ale brațelor, fandări răsucite sau ghemuiri.

Nu sunteți sigur de unde să începeți? Luați în considerare yoga. „Yoga încorporează atât întinderi statice, cât și dinamice și este o modalitate bună de a dezvolta o gamă îmbunătățită de mișcări articulare, împreună cu consolidarea nucleului”, a spus Chen.