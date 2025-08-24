Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti 2-0 / Oltenii ajung la 6 victorii consecutive în campionat

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Superligă, transmite News.ro.

Mihnea Rădulescu şi-a încercat şansa de două ori, şutând la poarta lui Bălbărău în minutele 19 şi 26, iar ploieştenii au replicat prin bara lui Roche, care a lovit transversala în minutul 33. Oltenii au ratat o şansă mare în minutul 69, prin Al Hamlawi, dar au şi reuşit să deschidă scorul în minutul 75, prin Alexandru Creţu. Cinci minute mai târziu Mekvabishvili l-a găsit pe Baiaram în careu, cu o pasă excelentă, şi mijlocaşul craiovenilor a făcut 2-0.

Acesta a fost şi scorul final, iar Craiova ajunge la 19 puncte, fiind lider detaşat în Superligă. Petrolul e pe locul 11, cu 6 puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Lung Jr. – M. Rădulescu (D. Barbu 68), Mogoş, N. Stefanovic, Fl. Ştefan – Al. Creţu, Mekvabishvili, Cicâldău (Carlos Mora 61) – Houri (Screciu 82), Nsimba (Al Hamlawi 68), Băsceanu (Baiaram 61). ANTRENOR: Mirel Rădoi

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry (Chică-Roşă 79), Mateiu (Doukansy 79), D. Paraschiv (Boţogan 46) – V. Gheorghe (Hanca 46), Doumtsios (Baiano 63), Grozav. ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Cartonaşe galbene: – / Jyry 28, Bălbărău 64

Arbitri: Florin Andrei – Alexandru Vodă, Ioan Corb

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Florin Mazilu