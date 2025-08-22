G4Media.ro
Medicii Specialişti cu Practică Independentă critică majorarea contribuţiei la asigurările sociale de…

Medicii Specialişti cu Practică Independentă critică majorarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate

22 Aug

Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă (PMSPI) dezaprobă majorarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate (CASS) de la 60 la 90 de salarii minime brute anuale, transmite Agerpres.

PMSPI a trimis, vineri, premierului, precum şi ministerelor de Finanţe, de Justiţie şi al Sănătăţii un memoriu oficial.

„Profesia medicală liberală, reglementată de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, presupune exercitarea activităţii în mod independent, cu asumarea integrală a costurilor, riscurilor şi responsabilităţilor profesionale. În aceste condiţii, impunerea unei poveri fiscale suplimentare prin creşterea CASS este nejustificată şi riscă să afecteze funcţionarea cabinetelor medicale, dar şi accesul pacienţilor la servicii de specialitate”, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

PMSPI subliniază că majorarea CASS contravine principiilor care guvernează activitatea profesiilor liberale şi solicită autorităţilor să respecte specificul acestora.

În plus, organizaţia atrage atenţia că măsura nu este însoţită de o strategie „clară” de eficientizare şi transparentizare a utilizării fondurilor deja colectate în sistemul public de sănătate.

Conform PMSPI, măsura este neconstituţională având în vedere că articolul 45 din Constitutie garantează libertatea fiscală, „inechitabilă” şi „disproporţionată”, conform articolului 56 din legea fundamentală care garantează justa aşezare a sarcinilor fiscale.

PMSPI cere deschiderea unui dialog real şi identificarea unor soluţii echitabile şi sustenabile pentru finanţarea sistemului de sănătate.

Ministerul Finanţelor a propus majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

