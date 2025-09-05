Medicii indieni îndepărtează fetușii paraziți din stomacul unui bebeluș / Afecțiunea extrem de rară se dezvoltă la începutul sarcinii când un făt malformat este aborbit de geamănul gazdă

Medicii indieni au reușit să extragă cu succes „gemeni paraziți” – doi fetuși care creșteau în abdomenul unui bebeluș în vârstă de 20 de zile.

Denumită „făt în făt”, această afecțiune este extrem de rară, cu mai puțin de 200 de cazuri raportate până în prezent la nivel mondial, dintre care doar câteva în India, relatează BBC.

Afecțiunea se dezvoltă la începutul sarcinii, când un făt malformat este absorbit de geamănul gazdă. Deși fătul nu este viu, el continuă să se dezvolte absorbind nutrienți de la geamănul gazdă.

În acest caz, femeia era însărcinată cu tripleți, iar doi dintre fături au început să crească în abdomenul bebelușului.

„Operația a fost dificilă, dar bebelușul este sănătos și se simte bine”, a declarat pentru BBC dr. Anand Sinha, chirurgul pediatru care a condus operația.

Copilul a fost externat din spital în urmă cu o lună și până acum nu au apărut complicații, a adăugat el.

Medicul a spus că perioada de recuperare după operație este crucială, deoarece infecțiile sau alte complicații ar putea fi fatale pentru copil.

În 2024, un bebeluș de trei zile din orașul Kolkata a murit la o zi după ce a fost supus unei operații pentru a i se îndepărta din abdomen doi fetuși malformați.

În ultimul caz, părinții au internat-o pe fetița lor în vârstă de 20 de zile la Fortis Memorial Research Institute din Gurugram în luna iulie.

„Avea abdomenul umflat, era iritabilă și nu putea să mănânce nimic, deoarece fetușii îi strângeau stomacul”, a spus dr. Anand.

O scanare a arătat două forme asemănătoare tumorilor în interiorul abdomenului ei, care erau de fapt fetușii malformați.

Dr. Anand a spus că operația nu a putut fi efectuată imediat, deoarece bebelușul era deshidratat, malnutrit și trebuia mai întâi stabilizat. Starea ei s-a îmbunătățit după două zile, iar apoi o echipă de aproximativ 15 medici a efectuat operația.

„Operația a durat aproximativ două ore”, a spus dr. Anand, adăugând că a fost necesară utilizarea unui echipament special din cauza staturii delicate și minuscule a bebelușului.

De asemenea, deoarece fetușii erau atașați de organe precum ficatul, rinichii și intestinele, aceștia au trebuit să fie extrași cu mare atenție, astfel încât niciun organ sau vas de sânge să nu fie deteriorat.

„Pe parcursul operației, temperatura bebelușului a fost monitorizată. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că nu există o pierdere excesivă de sânge”, a spus dr. Anand.

Fătul în făt este adesea diagnosticat în timpul sarcinii, dar dr. Anand spune că uneori gemenii paraziți sunt descoperiți la adulți dacă afecțiunea nu este detectată în timpul copilăriei.

El spune că, dacă nu sunt îndepărtați din timp, fetușii malformați continuă să crească în dimensiune pe măsură ce persoana îmbătrânește. Și, deși acești fetuși nu devin de obicei canceroși, ei pot cauza alte probleme individului, ceea ce va duce în cele din urmă la detectarea lor.

În februarie, medicii au îndepărtat doi fetuși din abdomenul unui bebeluș în vârstă de trei zile din statul Maharashtra.

