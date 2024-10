Medic de la Spitalul Orășenesc Oţelu Roşu, prins în flagrant în timp ce lua mită / A fost suspendat din funcţia de conducere a secţiei de Interne

Comitetul director al Spitalului Orăşenesc Oţelu Roşu a decis luni, 28 octombrie, suspendarea medicului din funcţia de conducere a secţiei de Interne după ce a fost prins în flagrant de oamenii legii în timp ce primea 200 de lei pentru eliberarea unui certificat de concediu medical, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Funcţia de şef de secţie îi va reveni unui alt medic, a declarat managerul unităţii medicale, Alin Mihăescu.

„Astăzi am avut o şedinţă cu comitetul director în care s-a dezbătut situaţia doamnei doctor şi am hotărât ca pe perioada cercetării dosarului, decizia prin care am numit-o medic şef secţia Interne să fie anulată şi să fie numit altcineva în locul dânsei”, spune managerul.

Femeia este cercetată pentru că, în perioada martie-octombrie 2024, a eliberat certificate de concediu medical şi reţete medicale care atestau date neconforme cu realitatea, existând suspiciunea că ar fi primit în schimb diverse sume de bani.