Medic ATI: Pacientul rătăceşte într-o junglă în care trebuie să-şi caute singur medicul, investigaţiile, programările / Toate acestea consumă foarte mult timp şi acumulează multe emoţii negative

Elena Copaciu, medic ATI cu experienţă de zeci de ani în sistemul sanitar românesc, vorbeşte deschis despre piedicile pe care pacienţii le întâmpină. ”În momentul acesta, pacientul rătăceşte într-o junglă în care trebuie să-şi caute singur medicul, să-şi caute singur investigaţiile, programările şi toate acestea consumă foarte mult timp şi foarte multe emoţii negative acumulează”, povesteşte medicul, care afirmă că pentru rezolvarea acestei situaţii este nevoie de o mai bună coordonare a actului medical, transmite News.ro.

Elena Copaciu a primit premiul pentru dedicare profesională la gala în cadrul căreia agenţia de presă News.ro a marcat 9 ani de existenţă. Medicul, care este şi cadru didactic universitar, nu a putut fi prezent la gală şi a primit trofeul marţi seară, în emisiunea Sistemul Medikal, la Medika Tv.

”Sunt onorată, sunt copleşită. Îmi doresc ca viitorul să confirme că premiul a fost binemeritat”, a spus Elena Copaciu.

Medicul care profesează de decenii la Spitalul Universitar din Capitală a vorbit deschis despre parcursul sistemului sanitar din România, despre suişurile şi coborâşurile acestuia, dar şi despre minusurile cu care încă se confruntă.

”Începând cu 1990, când noi am dat primul rezidenţiat după foarte mulţi ani în care nu se dăduse, am ales rezidenţiat ATI la Spitalul Universitar. Şi puteam să vedem de la an la an cum lucrurile se schimbă în bine în sistemul sanitar. Erau ani grei, lipsurile erau foarte mari, dar aveam ca termen de comparaţie înainte de 1989. Şi am sperat că, progresând în acest ritm, la un moment dat vom reuşi să ne apropiem de standardul pe care îl învăţam la momentul respectiv, care era medicina, actul medical din restul Europei, din Statele Unite. Făceam cu toţii mari eforturi să ne apropiem de aşa ceva. Am constatat că au mai fost nişte ani până la aderarea noastră la Uniunea Europeană, când, iarăşi, progresul încetinise, dar totuşi era progres de la an la an. După care a urmat un recul. După intrarea în Uniunea Europeană şi interesul autorităţilor pentru a dezvolta sistemul sanitar nu a mai fost atât de intens. Nu era un sistem monitorizat, cu excepţia transfuziilor, la nivelul Comisiei Europene. În rest, fiecare ţară îşi face politicile de sănătate, aşa cum consideră. După care a urmat, spre surprinderea noastră, o perioadă în care finanţarea a fost în ritm ascendent. Pentru că suntem la ani lumină distanţă faţă de finanţarea din 1990, de exemplu, în sistemul sanitar”, a povestit Elena Copaciu.

Ea a explicat că, dincolo de finanţarea care a fluctuat de la o perioadă la alta, problema este modul în care s-a desfăşurat actul medical.

”Dar actul medical s-a fragmentat, coordonarea între echipe multidisciplinare, iarăşi, a început să lase de dorit şi lucrurile acestea s-au răsfrânt tot mai mult la patul pacientului. Adică, în momentul de faţă, eu personal sunt de părere că se pot obţine rezultate mult mai bune cu o mai bună coordonare a actului medical, a lanţurilor de decizie pentru pacienţi, a definirii serviciilor de care are nevoie pacientul cu o anumită patologie şi unde le găseşte. Or, în momentul acesta, pacientul rătăceşte într-o junglă în care trebuie să-şi caute singur medicul, să-şi caute singur investigaţiile, programările şi toate acestea consumă foarte mult timp şi foarte multe emoţii negative acumulează”, a spus Elena Copaciu.