Meciul Liverpool – Manchester United, în pericol de amânare din cauza vremii nefavorabile

Grupul consultativ pentru siguranță al Consiliului Local Liverpool urmează să se reunească, în cursul acestei zile, pentru a decide dacă meciul de Premier League dintre Liverpool și Manchester United poate avea loc, anunță Sky Sports.

Derby-ul, mult așteptat de suporterii fotbalului, este programat la ora 18:30 (ora României).

Totuși, pistele aeroportului din oraș au fost închise din cauza ninsorilor abundente, iar regiunea se află sub o avertizare meteo cod portocaliu de zăpadă și gheață, valabilă cel puțin până la prânz. De asemenea, pista aeroportului din Manchester a fost și ea închisă temporar, din pricina ninsorilor.

Reprezentanții aeroportului din Manchester au precizat că se confruntă cu „zăpadă abundentă” și că lucrează intensiv pentru a deszăpezi pistele „cât mai repede posibil”. „Siguranța pasagerilor noștri rămâne prioritatea principală și apreciem răbdarea dumneavoastră în aceste condiții,” au adăugat ei. Călătorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile companiilor aeriene și să își planifice mai mult timp pentru deplasare.

Aeroportul Liverpool John Lennon rămâne deschis, însă pista sa este momentan închisă. „Facem eforturi mari pentru a îndepărta zăpada de pe pistă și vom reveni cu informații noi”, au transmis oficialii aeroportului. Pasagerii sunt îndrumați să contacteze companiile aeriene pentru ultimele noutăți privind zborurile.

The runway is still temporarily closed but the airport remains open, contact your airline for flight information. The airport teams are working hard to clear the runway and will provide an update at 09:45 pic.twitter.com/o93APXEqmR

— Liverpool John Lennon Airport (@LPL_Airport) January 5, 2025