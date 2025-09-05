Meci demonstrativ de gală în box: Legendarii Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor duela în 2026

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În primăvara anului viitor va avea loc un meci demonstrativ așteptat cu mare interes de fanii boxului de pretutindeni: se vor duela legendarii Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Meciul cu un super afiș va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports, iar momentan organizatorii nu au precizat data şi locul desfășurării partidei.

„Când CSI m-a abordat cu propunerea de a urca în ring contra lui Floyd Mayweather, m-am gândit: «Nu se va întâmpla niciodată», dar Floyd a acceptat”, a transmis Tyson într-un comunicat de presă.

„Fac asta de 30 de ani (n.r. să boxeze) şi nu a existat niciun luptător care să-mi poată păta moştenirea.

Ştiţi deja că, dacă voi face ceva, va fi ceva mare şi legendar. Sunt cel mai bun în lumea boxului. Acest demonstrativ le va oferi fanilor ceea ce îşi doresc”, a transmis Mayweather Jr.

Trebuie menționat că acest meci nu va conta în palmaresul profesionist al celor doi.

În vârstă de 59 de ani, „Iron” Mike Tyson se poate lăuda cu un palmares care cuprinde 50 de victorii și 7 înfrângeri. 44 dintre succese au venit prin KO.

Ultima victorie oficială la profesioniști a fost consemnată în februarie 2003: l-a învins pe Clifford Etienne.

Cel mai recent meci al său a fost împotriva lui Jake Paul în noiembrie 2024, în care Tyson a pierdut prin decizie unanimă.

De cealaltă parte, Floyd „Money” Mayweather (48 de ani) are un palmares de 50-0 şi s-a retras din boxul profesionist după victoria prin KO tehnic împotriva lui Conor McGregor din august 2017.

De la momentul retragerii, Floyd a mai disputat patru meciuri demonstrative: trei victorii și o remiză.

BREAKING: Mike Tyson and Floyd Mayweather agree to an exhibition fight, per @TMZ_Sports 🚨🤯 Both fighters have signed contracts and the fight is scheduled for Spring 2026 WOW. 🍿 pic.twitter.com/XGBWbSsA46 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2025