McLaren nu e campioană, orice se poate întâmpla în F1, avertizează Hamilton

Ferrari este departe de așteptările fanilor, dar și de primul loc din Formula 1. Cu toate acestea, Lewis Hamilton că diferențele de timp sunt mici și că orice se poate întâmpla într-un sezon de F1 cu un total de 24 de Grand Prix-uri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După nouă etape disputate din sezonul 2025 al Marelui Circ, Ferrari este o dezamăgire, iar evoluțiile lui Hamilton sunt aspru criticate de presa italiană.

Cu toate acestea, multiplul campion mondial nu-și pierde speranța și mărturisește că orice este încă posibil într-un sezon în care diferența de performanță nu este imposibil de recuperat.

„Nu este o diferență insurmontabilă pe care ai putea să o recuperezi. Dar, de exemplu, a fost depusă multă muncă… luni de zile au fost investite în dezvoltarea și obținerea unei zecimi (n.r. de secundă) de performanță.

Nu avem o jumătate de secundă (n.r. timpul de îmbunătățit în acest moment), asta e sigur, ceea ce va fi necesar pentru a-i doborî”, a recunoscut Hamilton.

„Dar niciodată să nu spui niciodată”, transmite Lewis, citat de RacingNews365.

Adevărul este însă că McLaren are cel mai rapid monopost în acest moment, iar avantajul din ierarhia constructorilor este deja unul foarte mare.

Echipa din Woking are 197 de puncte avans față de Ferarri în acest moment, iar situația nu este deloc una roz pentru Scuderie.

„Este o treabă incredibilă pe care au făcut-o. Au trei zecimi avans, probabil, față de cei din spate”, spune Hamilton referindu-se la avantajul McLaren.

Lewis cunoaște bine echipa lider din Formula 1, debutul în Marele Circ făcându-l tocmai într-un monopost papaya.

De altfel, primul din cele șapte titluri mondiale ale lui Hamilton a fost câștigat alături de McLaren, în 2008.

„Au investit luni în dezvoltare și performanță, dar Formula 1 este imprevizibilă”, atrage atenția Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton has argued McLaren’s current pace advantage in F1 is not „insurmountable”, but insists it is unlikely Ferrari will be able to close the gap – via @Racingnews365c https://t.co/CVQk6NJJgm

— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 6, 2025