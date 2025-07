Marc Marquez a câștigat cursa de sprint din Marele Premiu al Cehiei de MotoGP

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Plecat de pe poziția a doua a grilei, Marc Marquez (Ducati) a câștigat, sâmbătă, cursa sprint a Marelui Premiu al Cehiei de pe circuitul din Brno.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marc Marquez a obținut în cele din urmă victoria într-o cursă sprint cu un scenariu neobișnuit. Cu patru tururi înainte de final, în timp ce conducea confortabil, pilotul Ducati s-a ridicat pentru câteva secunde, permițându-i lui Pedro Acosta să preia conducerea. Apoi, l-a depășit din nou pe pilotul KTM cu două tururi înainte de final, adjudecându-și al unsprezecelea succes în douăsprezece sprinturi în acest sezon, conform L’Equipe.

Manevra inițială a fost cauzată de o problemă cu presiunea pneului față. Temându-se că, în aer liber, presiunea ar putea coborî sub limita minimă admisă – fapt care atrage penalizări – spaniolul a ales să ruleze în spatele unui adversar pentru a încălzi anvelopa și a-i crește presiunea. Ulterior, și-a impus superioritatea în viteză. După sosire, a fost deschisă o anchetă în legătură cu acest episod, însă aceasta a fost închisă rapid, fără penalizare pentru Marquez. „Eram la limită și am observat că presiunea scădea prea mult, chiar dacă încercam să frânez mai tare pentru a o crește. Așa că am făcut ce trebuia, rămânând aproape de Acosta. Când totul a reintrat în normal, pe final, am putut ataca din nou”, a explicat spaniolul.

Puțin mai devreme în cursă, coechipierul său Francesco Bagnaia, plecat din pole-position, încercase o abordare similară. Însă, depășit de Marquez încă din primul tur, italianul a pierdut mai multe poziții în timpul manevrei și nu a mai reușit să le recupereze, terminând pe locul 6. În lupta pentru titlu, Alex Marquez (Ducati Gresini), care a ratat complet startul, a încheiat abia pe locul 17, lăsându-și fratele să se distanțeze în clasament.

Fabio Quartararo, al treilea pe grilă în spatele celor două Ducati oficiale, nu a reușit să profite de aceste probleme. Într-un scenariu similar cu weekendurile anterioare, francezul a pierdut teren pe parcursul cursei, având un ritm inferior față de adversarii săi direcți. A terminat pe locul cinci.

Astfel, „revenitul” Enea Bastianini (KTM Tech 3), absent săptămâna trecută în Germania din cauza unei intoxicații alimentare, a profitat de necazurile lui Bagnaia și de lipsa de viteză a lui Quartararo pentru a urca pe ultima treaptă a podiumului. Echipa franceză a avut o după-amiază reușită, deoarece înlocuitorul Pol Espargaro a încheiat pe locul 9, aducând un punct. Aprilia lui Marco Bezzecchi a încheiat pe locul patru, iar coechipierul său, Jorge Martin, în ciuda unui start fulminant (de pe 12 până pe 7), nu a putut menține ritmul și a terminat abia pe locul 11. Johann Zarco (Honda LCR) a încheiat al optulea, adunând două puncte în clasament.

Cursa finală va avea loc duminică, 20 iulie, de la ora 15:00.