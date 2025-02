Maratonul Via Transilvanica va avea loc în data de 23 august 2025

Organizatorii Maratonului Via Transilvanica au anunțat că ediția din 2025 va avea loc în data de 23 august. Înscrierile au început deja, iar până la data de 1 martie toți cei interesați vor beneficia de o reducere de 20%.

„𝗔𝘂 𝗶̂𝗻𝗰𝗲𝗽𝘂𝘁 𝗶̂𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲𝗿𝗶𝗹𝗲! Via Transilvanica Maraton 4.0 are dată de pus în calendar: 23 august 2025 este ziua în care ne vom revedea în campusul Asociației Tasuleasa Social pentru un nou start memorabil pe Via Transilvanica!

Am dat drumul înscrierilor, așa că, dacă ești pregătit pentru provocare și îți dorești această experiență, nu mai amâna momentul și înscrie-te acum la una dintre probele competiției Via Transilvanica Maraton: maraton, semimaraton, mountain-bike, e-bike sau cros!

Pentru cei mai hotărâți, avem ofertă specială pe o perioadă limitată de timp. 𝗣𝗮̂𝗻𝗮̆ 𝗽𝗲 𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲, 𝘃𝗲𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗮 𝟮𝟬% 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗶̂𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲𝗿𝗶. Prețurile pentru participare vor crește treptat în următoarele luni, ajungând ca taxa să se dubleze până în luna august – așa că dacă așteptai un semn, uite-l chiar aici! Nu degeaba există vorba aceea despre cei care nu lasă pe mâine ce pot face astăzi.

Vom reveni cu detalii cât mai curând. Până atunci, te așteptăm pe site-ul oficial pentru înscrieri. De abia așteptăm să te (re)vedem! Spor la antrenament!”, notează organizatorii evenimentului.

Maraton: Distanță 39.55 km – Elevație: 1567 metri

Mountain Bike: Distanță 39.5 kilometri – Elevație 1567 metri

Semimaraton: Distanță: 22 de kilometri – Elevație 915 metri

Cros: Distanță 10 kilometri