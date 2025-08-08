Manchester United și-a găsit atacantul – Benjamin Sesko semnează cu formația de pe Old Trafford în schimbul a 85 de milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Manchester United a ajuns la un acord cu formația germană RB Leipzg pentru atacantul internațional sloven Benjamin Sesko. Suma transferului pentru care s-au înțeles cele două cluburi este de 85 de milioane de euro, inclusiv 8.5 milioane bonusuri, în timp ce Man United deja căzuse de acord cu jucătorul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Benjamin Sesko (22 de ani), curtat și de Newcastle United care este în pericol să-l piardă pe Alexander Isaak, se pare că a ales să joace din sezonul următor pe Old Trafford.

Sky Sports și Fabrizio Romano notează că Sesko a fost lăsat de Leipzig să călătorească în Anglia pentru a face vizita medicală la noul său club în această zi de vineri. El va semna un contract pe cinci ani cu Manchester United.

Prezentarea oficială va avea loc sâmbătă, pe Old Trafford.

Este al treilea transfer de marcă al celor de la Manchester United, după ce i-a adus pe Matheus Cunha (26 de ani) de la Wolves pentru aproximativ 74 de milioane de euro și pe Bryan Mbeumo (26 de ani) de la Brentford pentru 75 de milioane de euro.

🚨✈️ EXCL: Benjamin Šeško and his agent Elvis Basanović, on the way to Manchester! The first pic of Šeško since becoming new Manchester United player, the club he wanted. He’s landing tonight, medical and signature Friday, unveiling Saturday. 👋🏻🇸🇮 pic.twitter.com/bM31rr0Mgq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

La clubul la care a ieșit cel mai mult în evidență, RB Leipzig, Benjamin Sesko a bifat 87 de apariții în care a marcat de 39 de ori și a oferit 8 pase decisive. Anterior, el mai jucase la Red Bull Salzburg și FC Liefering. Dintr-un total de 224 de meciuri jucate, slovenul are 100 de goluri marcate și 26 de assisturi.

De asemenea, Sesko a îmbrăcat de 41 de ori tricoul naționalei Sloveniei, pentru care a marcat 16 goluri.