Lumea sportului din SUA e în stare de șoc după schimbul Dončić-Davis: reacțiile sportivilor

Mulți sportivi, în principal jucători NBA, dar și jucători NFL, au comentat schimbul incredibil dintre Luka Dončić (Dallas Mavericks) și Anthony Davis (Los Angeles Lakers), transmite L’Equipe.

Așezat pe banca de rezerve a echipei Phoenix Suns, care juca sâmbătă în deplasare la Portland, Kevin Durant nu și-a putut ascunde uimirea. Tocmai aflase de schimbul spectaculos și complet neașteptat dintre două mari vedete ale ligii nord-americane de baschet: Luka Dončić pleacă la Los Angeles Lakers, în timp ce Anthony Davis ajunge la Dallas Mavericks.

Kevin Durant was in DISBELIEF seeing the news of the trade…The NBA is insane.

Mai târziu, Durant a comentat acest transfer pe rețelele sociale: „Este complet nebunesc. Cred că este cea mai mare tranzacție pe care am văzut-o de când sunt în ligă (din 2007, cu Seattle Supersonics) sau de când urmăresc acest sport. Jucătorii sunt supuși unor standarde diferite în ceea ce privește loialitatea și angajamentul față de o echipă, dar organizațiile nu sunt supuse acelorași reguli din exterior.”

Întreaga lume NBA și chiar sporturile americane în general au fost zguduite de acest schimb, iar rețelele sociale au explodat cu reacții. Dirk Nowitzki, legenda Dallas Mavericks (1998-2019), și Giannis Antetokounmpo, starul lui Milwaukee Bucks, s-au limitat la a posta emoji-uri care simbolizau confuzia și surprinderea.

Tyrese Haliburton, vedeta celor de la Indiana Pacers, l-a ironizat pe Shams Charania, jurnalistul ESPN care a anunțat știrea, întrebându-se dacă nu cumva i-a fost „hack-uit” contul. Același lucru l-a sugerat și Bam Adebayo, de la Miami Heat, care s-a întrebat dacă cineva nu i-a furat telefonul jurnalistului.

Reacțiile nu au venit doar din NBA. Patrick Mahomes, quarterback-ul echipei Kansas City Chiefs, care va juca în Super Bowl peste o săptămână, a scris pe X: „Sunt șocat.”

Echipa de hochei Los Angeles Kings a avut o reacție plină de umor: „Cei mai mari doi sportivi sloveni din toate timpurile sunt acum la Los Angeles.” O referire la Luka Dončić și la Anže Kopitar, atacantul sloven care joacă pentru Kings din 2006.

the two best slovenian athletes of all time are now in Los Angeles 📍 pic.twitter.com/isUcRHDt3w

— LA Kings (@LAKings) February 2, 2025