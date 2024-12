Ludek Miklosko, fost portar al echipei West Ham, primit cu urale pe teren înainte de meciul cu Liverpool / Are cancer, dar a anunţat că nu vrea să facă chimioterapie

Ludek Miklosko a fost primit cu entuziasm de fanii lui West Ham United înaintea confruntării de duminică, din Premier League, cu Liverpool, după ce fostul portar a anunţat că nu mai continuă tratamentul împotriva cancerului, transmite News.ro.

Cehul în vârstă de 63 de ani, care a jucat aproape 400 de meciuri pentru West Ham, a declarat că a decis să întrerupă chimioterapia pentru a se bucura de viaţă. El a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu trei ani, după ce şi-a descoperit un nodul pe şold.

„Totul a început acum aproximativ trei ani, cu o mică umflătură pe şold. L-am verificat şi medicii au descoperit cancer, aşa că am fost operat pentru a-l îndepărta. Totul a fost în regulă şi timp de trei luni am avut doar nişte întâlniri regulate pentru a supraveghea, dar mi-au verificat doar şoldul. Nu au verificat şi alte zone, iar aceasta a fost problema, deoarece s-a dovedit că mai exista o tumoare în stomac, care creştea. Începusem să am dureri mari şi unele probleme în timpul vacanţei de anul trecut şi a trebuit să fiu transportat de urgenţă la spital de la aeroport imediat ce am aterizat înapoi în Republica Cehă. A doua zi mi-au făcut nişte teste şi au descoperit că aveam o tumoare mare în stomac, prea mare pentru a fi operată şi, de asemenea, într-o zonă prea periculoasă. Am făcut radioterapie, care m-a ajutat să o micşorez puţin, şi am vorbit cu specialişti din întreaga lume despre ce alte opţiuni ar putea exista.Am făcut o operaţie exploratorie pentru a vedea dacă există vreo şansă de a elimina tumoarea, dar a fost imposibil şi nu aş fi supravieţuit operaţiei. După aceea, a fost doar un caz de a încerca să o controlez şi să văd dacă va creşte sau dacă alte zone au fost afectate. După trei luni poate era chiar puţin mai mică, dar după alte trei luni au găsit mai multe tumori noi. În acel moment, a devenit clar că singurul tratament ulterior ar fi o chimioterapie”, a spus el.

„Am decis să nu fac chimioterapie, pentru că vreau să trăiesc o viaţă normală”, a spus Miklosko, înainte de a păşi pe terenul de pe London Stadium la meciul duminică, în timp ce fanii îl aplaudau şi îi scandau numele.

„Am oameni foarte buni în jurul meu, şi am munca mea şi fotbalul meu, care este viaţa mea, tot ce am cunoscut. Vreau să continui să fac asta cât de mult pot. Când mi-au spus ce ar însemna chimioterapia, era vorba de a nu putea să lucrez sau să fiu în preajma colegilor mei timp de aproximativ şase luni, să nu călătoresc, să-mi fie rău, iar eu am spus nu – nu vreau asta”, a afirmat el.

Miklosko a devenit unul dintre favoriţii fanilor la West Ham în timpul celor opt ani petrecuţi la club, începând cu 1990, iar numele său este încă scandat.

În prezent, el este director sportiv la Banik Ostrava – clubul său local şi locul unde şi-a început cariera.

„Mulţi prieteni mi-au spus că, dacă nu ar şti prin ce trec, ar crede că sunt bine, ceea ce este plăcut pentru mine să aud, pentru că vreau să mă simt aşa cât mai mult timp posibil”, a mai spus Miklosko.