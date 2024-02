Lucrările la Lotul 3 al autostrăzii A0, dintre Bragadiru şi autostrada A1 se desfășoară lent / Noul termen de finalizare pentru lotul de 18 kilometri este sfâșitul verii

Lucrările pe şantierul Lotului 3 al autostrăzii A0, dintre Bragadiru şi autostrada A1, nu se desfăşoară în ritmul dorit de autorităţi, relatează corespondentul Radio România, citat de Rador.

Constructorul promisese că va accelera lucrările, ceea ce nu s-a întâmplat, după cum a constatat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, oficialul care răspunde de infrastructura rutieră, după o verificare neanunţată făcută ieri.

În urmă cu o săptămână, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, anunţa că în urma discuţiilor cu antreprenorul din Grecia, noul termen estimat de finalizare pentru lotul de 18 kilometri este sfârşitul verii, deşi lucările nu au ajuns nici măcar la 60% execuţie.

Lotul 3 trebuia să fie terminat încă din 2023 şi este foarte important pentru legătura completă între autostrada A1, Bucureşti-Piteşti, şi A2, Autostrada Soarelui. La începutul lunii martie se estimează deschiderea a încă 13 kilometri de autostradă între Jilava şi Popeşti-Leordeni, iar în iunie restul de 9-10 kilometri până la legătura cu Autostrada Soarelui.

Context

Autostrada Bucuresti reprezinta un nou inel de autostrada in jurul orasului Bucuresti cu o lungime de aproximativ 100km.

Segmentul Sud al autostrazii A0 este impartit in trei loturi, pentru care au fost anuntati castigatorii licitatiilor in aprilie-mai 2019:

Lotul 1, A2 – CF902 (Jilava), 16,9km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 830.679.662,15 lei fara TVA. Contract semnat in Aug 2019

Lotul 2, CF902 (Jilava) – DN6, 16,3km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 750.849.942,12 lei fara TVA. Contract semnat in Mar 2019. 8,7km intre DN5 si DN6 deschisi in Decembrie 2023

Lotul 3, DN6 – A1, 17,97km, castigator asocierea Aktor SA – Euro Construct Trading SRL, pret de 853.422.022,52 lei fara TVA, termen de executie 42 de luni. Contract semnat. Contractul a fost preluat integral de Aktor SA.

Segmentul Nord al autostrazii A0 este impartit in patru loturi:

Lotul 1, DJ601 – DN1 (Corbeanca), 17,5km, in executie, castigator: Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management, pret: 815,08 milioane lei fara TVA. Durata: 12 luni pentru proiectare, 22 de luni pentru constructie. Contract semnat in septembrie 2023

Lotul 2, DN1 (Corbeanca) – DN2 (Afumati), 19,0km, in executie, castigator: asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, pret: 831.920.653,34 fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata constructie: 22 luni. Contract semnat in mai 2021. 9,5km intre DN1 si A3 deschisi in noiembrie 2023

Lotul 3, DN2 (Afumati) – DN3 (Cernica), 8,6km, in executie. Constructor selectat in noiembrie 2022: China Civil Engineering Construction Corporation, pret 397.996.117,63 lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in martie 2023

Lotul 4, DN3 (Cernica) – A2, 4,47km, castigator Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, pret 312,6 milioane lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in august 2020.