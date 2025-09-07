Lucrarările unui artist oficial de război, din al Doilea Război Mondial expuse în muzeul unui oraș britanic

Picturi despre cel de-al Doilea Război Mondial care au fost create de un artist oficial de război, Leslie Cole au fost expuse la Museum and Art Swindon, pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul războiului, scrie BBC.

Expoziția cuprinde lucrări din colecția sa din Swindon, precum și alte obiecte realizate de el, expuse în mod normal la Muzeul Imperial al Războiului.

Un tablou înfățișează secția pentru femei a lagărului de concentrare Bergen-Belsen la doar câteva zile după eliberarea sa de către trupele britanice. Un tablou arată soldați care taie o potecă printr-o junglă, iar altul este portretul unui sergent din armata indiană.

După terminarea războiului în Europa, Cole a fost detașat cu trupele britanice și indiene care luptau în Orientul Îndepărtat și le-a însoțit în patrule de luptă.

