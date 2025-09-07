Lucrarările unui artist oficial de război, din al Doilea Război Mondial expuse în muzeul unui oraș britanic
Picturi despre cel de-al Doilea Război Mondial care au fost create de un artist oficial de război, Leslie Cole au fost expuse la Museum and Art Swindon, pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul războiului, scrie BBC.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Expoziția cuprinde lucrări din colecția sa din Swindon, precum și alte obiecte realizate de el, expuse în mod normal la Muzeul Imperial al Războiului.
Un tablou înfățișează secția pentru femei a lagărului de concentrare Bergen-Belsen la doar câteva zile după eliberarea sa de către trupele britanice. Un tablou arată soldați care taie o potecă printr-o junglă, iar altul este portretul unui sergent din armata indiană.
După terminarea războiului în Europa, Cole a fost detașat cu trupele britanice și indiene care luptau în Orientul Îndepărtat și le-a însoțit în patrule de luptă.
Mai multe despre artist și lucrările sale, aici.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.