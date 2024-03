Lovituri rusești în timpul vizitei lui Zelenski și a premierului grec la Odesa / Mitsotakis se afla la 150 de metri de locul de impact al rachetei (surse)

Armata rusă a efectuat miercuri lovituri asupra Odesei chiar în momentul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul grec Kyriakos Mitsotakis vizitau acest port important din sudul Ucrainei, a declarat liderul elen, citat de agenția AFP.

Ukrainian media report an explosion in Odesa

According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024