Loro Piana și New Balance colaborează pentru o nouă pereche de adidași / Ce este trendul „Dad shoes”

Colaborarea dintre Loro Piana și New Balance a dus lucrurile la un cu totul alt nivel. 990v6, care a fost lansat pe 5 septembrie, este departe de a fi un pantof obișnuit. Este o piesă meticulos lucrată care combină perfect eleganța italiană cu măiestria americană, concepută pentru cei care apreciază cele mai fine detalii din viață, conform CPP-luxury.com

Ceea ce diferențiază cu adevărat acest adidas este modul în care face o punte între moda înaltă și purtarea de zi cu zi.

Modelul 990v6, renumit pentru tehnologia ENCAP care oferă suport și confort, îmbină moda de lux cu funcționalitatea zilnică.

Cu doar 1.000 de perechi disponibile, modelul Loro Piana x New Balance 990v6 este pe cât de rar, pe atât de luxos. Fie că ești un fan înrăit al adidașilor sau o persoană cu un gust pentru cele mai fine lucruri din viață, această lansare este una chiar surprinzătoare. Prețul lor este de 1500 de dolari.

Întrebare este de fapt dacă merită să vă alăturați acestui trend.

The Dad Shoes au fost practic inventați de New Balance. Din acest motiv și toate colaborările de branduri de lux cu New Balance, cum ar fi Miu Miu, Ganni, Stone Island și multe alte branduri mai mici sau mai mari. Anul trecut a fost anul acestui trend și se pare că el continuă.

Urmează toamna, în speranța că va fi toamnă, și se vor putea purta cu ușurință acești adidași. Probabil că vor fi peste tot inclusiv la noi. Modelul este confortabil, dar mulți nu îl aleg pentru cât de comozi sunt de fapt ci pentru cât de diferit se simt purtandu-i.

Cu toate astea, ceva prezent în masă mai poate fi considerat de nișă? Această apartenență la grup este foarte importantă în ziua de azi. Când vorbim despre un trend, deja vorbim spre uniformizare de grup, ceea ce de fapt prin definiție este un trend.

Teorie multă. Ideea este: câtă încredere îți mai oferă un brand care în ultima vreme este asociat numai cu colaborări? Practic New Balance din asta supraviețuiește, din colaborări. Chiar dacă este vorba de Loro Piana un brand dedicat conceptului de quiet luxury, care oferă materiale de înaltă calitate și modele simple, asta nu face ca New Balance să intre în categoria high fashion.

Este strict vorba de branding aici și faptul că odată ce faci ceva exclusivist va fi râvnit de toată lumea. Fair, dar în continuare New Balance nu intră la categoria high fashion sau high luxury doar pentru că are colaborări cu branduri mari.

The Dad Shoes a pornit de la modelul Balenciaga Triple S, care a avut un aport extrem de mare pe piața internațională și a șocat prin aparența de produs grosolan. Însă lumea i-a purtat, deși modelul era foarte greu, pantofii ajungând la aproximativ 1kg – 1.5kg. Genul acesta de adidași chiar erau la modă în anii ’80 – ’90, când erau purtați chiar de tați, adidași urâți până la urmă, dar care își făceau treaba. Și într-un final așa a devenit și moda acum, care modă se întoarce mereu la începuturi, doar schimbă ideea. Pe același principiu de istoria se repetă.

The Dad Shoes sunt pur și simplu definiți de trei lucruri:

1. Talpă groasă

2. Șireturi mari

3. Confortabilitate