Locuitorii Fâşiei Gaza ”mănâncă iarbă şi beau ape uzate”, trage un semnal de alarmă OMS

Locuitorii Fâşiei Gaza sunt nevoiţi să bea ape uzate şi să mănânce hrană pentru animale, denunţă o reprezentantă regională a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), care pledează în favoarea unei creşteri imediate a ajutorului umanitar în enclava asediată, relatează AFP, transmite News.ro.

Războiul din Fâşia Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas are repercusiuni asupra sănătăţii în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, a avertizat marţi, într-un interviu acordat AFP la sediul OMS de la Geneva directoarea regională a OMS pentru Mediterana de Est Hanan Balkhy.

Hanan Balkhy, care a preluat funcţia în februarie, a subliniat totodată impactul pe termen lung al războiului asupra copiilor.

În Fâşia Gaza, ”există oameni care mănâncă de-acum hrană de animale, iarbă, şi beau ape uzate”, a denunţat ea.

People are eating grass! GRASS!!!!! and Animal feed to Survive

STILL SMILING #FreePalestine #Palestine #Gaza #GazaHolocaust #GazaGenocide pic.twitter.com/IVNBXhErnC

— Lion Shekh (@slionshekh) May 14, 2024

”Copiii abia pot mânca, în timp ce TIR-urile staţionează în afara Rafahului”, un oraş situat în sudul Fâşiei Gaza, a continuat ea.

Kids are collecting grass as food in Gaza pic.twitter.com/M9otXAkbva

— Jake Shields (@jakeshieldsajj) March 17, 2024

Punctul de trecerea frontierei de la Rafah între Egipt şi Fâşia Gaza a fost închis la 7 mai de către armata israeliană.

El era unul dintre principalele puncte de intrare a ajutorului umanitar de la lansarea războiului ca represalii faţă de un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie.

ONU şi ONG-uri avertizează cu regularitate împogtriva riscului unei foamete în îngustul teritoriu palestinian asediat, în care produse intră cu pipeta în principal prin punctul de trecerea frontierei Kerem Shalom, în cantităţi foarte insuficiente.

Insecuritatea din cauza bombardamentelor şi blocarea de către dărâmături a căilor de comunicaţie fac distribuirea ajutoarelor foarte dificilă.

Atacul Hamas s-a soldat cu 1.194 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Bombardamentele şi ofensiva terestră de represalii israeliene au ucis peste 36.550 de oameni în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza, în care se află la putere Hamas.

Publicitate electorală