Locuitorii evacuaţi la Amara, anunţaţi că se pot întoarce în locuinţe/ Va fi reluată furnizarea utilităţilor

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a hotărât, într-o şedinţă desfăşurată sâmbătă dimineaţă, că locuitorii evacuaţi din zona afectată de erupţia de gaze şi incendiul, izbucnite vineri la Amara, se pot întoarce la locuinţe începând cu ora 10,00, iar operatorii economici pot relua furnizarea utilităţilor, transmite Agerpres.

„În cadrul şedinţei CJSU Ialomiţa, desfăşurata sâmbătă, 30 august 2025, au fost adoptate măsuri pentru gestionarea situaţiei de urgenţă din Amara. Începând cu ora 10,00, locuitorii evacuaţi din zonele afectate se pot întoarce la domiciliile lor. De asemenea, operatorii economici care furnizează, energie electrică, apă şi gaz vor relua treptat serviciile, în funcţie de posibilităţile tehnice”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

Totodată, CJSU a decis ca Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să constituie o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amară, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice şi substanţe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcţie de necesitate.

„În acelaşi context, Poliţia Locală Amara va interveni pentru siguranţa zonei până la revenirea la starea de normalitate. Primăria Amară, împreună cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, va identifica operatorul economic care va efectua lucrările de punere în siguranţă şi sigilare a infrastructurii afectate”, se arată în comunicat.

De asemenea, autorităţile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz.

CJSU Ialomiţa mai reaminteşte populaţiei să respecte indicaţiile autorităţilor şi să raporteze orice situaţie neobişnuită prin serviciile de urgenţă.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat anterior, sâmbătă dimineaţă, că în cursul nopţii trecute incendiul a fost lichidat, iar erupţia de gaze nu mai este vizibilă la gura puţului.

Vineri, în jurul orei 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50 – 60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere, după cum anunţa IGSU.

În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40 – 50 metri. Jetul s-a manifestat intermitent, atingând înălţimi de 20 – 30 metri şi degaja apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ.

În aceste condiţii, au fost evacuate preventiv 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale, fiind stabilită şi o zonă de risc pe o rază de 300 metri.

Populaţia din Amara a fost înştiinţată prin mesaj RO-ALERT.

Gazele care ieşeau din craterul format în oraşul Amara s-au autoaprins în cursul serii de vineri, generând flăcări de amploare în zona de risc.