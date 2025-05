LIVE TEXT ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025 Prezență masivă la vot. Ciolacu: o criză politică ar duce la incapacitate de plată. Crin Antonescu: Am votat pentru o Românie unită / Nicușor Dan: România trăiește un moment dificil / Ilie Bolojan: Vremurile liniștite au apus / Călin Georgescu și George Simon au venit împreună la vot

Votul în ţară pentru alegerile prezidenţiale începe duminică, la ora 7.00, aproape 18 milioane de români fiind aşteptaţi în 18.979 de secţii de votare pentru a-şi alege preşedintele dintre cei 11 candidaţi înscrişi în cursa pentru Cotroceni. 159 de observatori internaţionali au fost acreditaţi pentru acest scrutin, aproape dublu faţă de alegerile din noiembrie 2024. Şi jurnaliştii străini sunt mai numeroşi, fiind acreditaţi 87, faţă de 32 la alegerile precedente. Vezi aici toate datele de prezență

Ora 13.00: Conform datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, până la ora 13:00, în ziua de duminică, 4 mai 2025, s-au prezentat la urne 563.849 de români din diaspora, comparativ cu 360.374 români în noiembrie 2024. De notat că, în intervalul orar 12-13, se remarcă o supra-mobilizare a alegătorilor (un salt de 60 de mii de voturi într-o oră), comportament valabil și pentru alegerile de anul trecut.

Ora 12.50: VIDEO Fanii lui George Simion se filmează în timp ce votează, după modelul Călin Georgescu în noiembrie / Pe fundal rulează maneaua lui Tzancă Uraganu, ”imnul” electoral al lui Simion de anul trecut / Un reprezentant AUR a făcut live pe TikTok din secția de vot

Ora 12.38: La unele secții de vot din Germania au început să vină votanți AUR cu autocarele, au declarat pentru G4Media surse oficiale.

În plus, cifrele oficiale arată o supramobilizare în diaspora, cu o creștere de 35.000 de voturi într-o jumătate de oră după ora 12.00.

Ora 12.30: Site-ul de campanie al lui Crin Antonescu a revenit.

Ora 12.05: Prezența la vot la ora 12.00 a depășit 19,5% din totalul votanților și e cu aproape trei puncte procentuale mai mare decât la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit datelor AEP. Au votat până la această oră peste 3,5 milioane de români. Spre comparație, prezența la ora 12.00 la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost de doar 16,47 %, adică 2,9 milioane de votanți.

Ora 11.58: Site-ul de campanie al lui Crin Antonescu a picat, autoritățile încearcă să rezolve problema tehnică

Ora 11.56: Ministerul Afacerilor Externe semnalează existenţa unor site-uri şi a unor mesaje pe platforme de socializare care conţin adrese eronate pentru secţiile de vot din străinătate. Detalii aici.

Ora 11.45: Ministerul Afacerilor Interne: Nu există niciun atac cibernetic aspura site-ului oficial al ministerului. Se execută lucrări de mentenanță, necesare din cauza numărului mare de accesări

Ora 11.33: Fostul preşedinte Klaus Iohannis a votat, duminică, la o secţie de votare din municipiul Sibiu. El a mers la vot alături de soţia sa, Carmen Iohannis.

„Este bine să ne dăm seama că de data aceasta alegerile trebuie să se desfăşoare foarte bine, foarte clar şi fără influenţe din afara României. Sper să fie o zi bună pentru România”, a declarat Klaus Iohannis după ce a votat, potrivit News.ro.

Ora 11.30: Prezența la vot a trecut de 3 milioane, adică peste 16% din totalul cetățenilor cu drept de vot, potrivit datelor AEP

Ora 11.08: Traian Băsescu a mers la secţia de votare împreună cu soţia sa, Maria. ”E un vot foarte important pentru că de acest vot depinde schimbarea. România are nevoie de schimbare, iar ziua de astăzi este esenţială. Nu mai putem continua în formula politică actuală”, a declarat fostul președinte, potrivit News.ro.

Ora 11.02: Prezența la vot la ora 11.00 a depășit 14,5% din totalul votanților și e cu peste trei puncte procentuale mai mult decât la alegerile prezidențiale din 2024. Au votat până la această peste 2,6 milioane de români. Spre comparație, prezența la ora 11.00 la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost de doar 11,34%, adică 2,04 milioane de votanți.

Ora 10.30: Marcel Ciolacu, declarații după vot: Am ales ordinea și nu haosul și cred că România trebuie să aibă un președinte care are deja o majoritate parlamentară, ca să poată veni cu reformele și să își pună în aplicare programul cu care a candidat. Un singur candidat a avut un program pentru țară. Am votat cu toată inima ca România să rămână pro-europeană. Mă bucur că românii au votat în număr mare în diaspora.

Au de ales un moment de ordine. Nu cred că ne permitem o criză politică, ar duce la haos, la incapacitate de plată și nu ne dorim acest lucru.

Marcel Ciolacu a venit la vot alături de Daniel Băluță, prim-vicepreședinte PSD.

Ora 10.12: Elena Lasconi, declarații după vot: Am votat cu gândul și cu credința că nu ne vor mai face planurile cei din sistem, că românii au ocazia să reseteze sistemul, că în țara asta nu vom mai avea copii care să se culce flămânzi, că nici o femeie care are curajul să se apere nu va mai fi catalogată drept isterică. Cu gândul că hoții și corupții vor ajunge la pușcărie.

Votez cu credința că azi se va face dreptate, pentru că am curajul să fac dreptate. Am votat cu credința că familiilor celor care au murit la Revoluție li se va face dreptate.

Îmi doresc ca românii să îmi acorde șansa de a fi pe locul 1. Haideți să votăm corect

Întrebată dacă a primit un răspuns pe mail la întrebările legate de pozele pe care le-a publicat, ea a răspuns negativ.

Ora 10.02: Prezența mare la vot la ora 10.00. Prezența a ajuns la 10,14% din totalul alegătorilor, adică peste 1,8 milioane de cetățeni au votat deja, potrivit datelor AEP. Anul trecut, prezența la ora 10.00 fusese de doar 7,2%. Vezi aici toate datele de prezență

Ora 9.26 Candidatul susținut PSD PNL UDMR Crin Antonescu votează împreună cu soția Adina Vălean. Cei doi au venit la vot împreună cu fiica lor, Irina.

”Este o zi foarte importantă. Mă bucur că după primele indicii avem o prezență masivă. Este un lucru extraordinar de important pentru legitimitatea alegerilor , pentru forța morală. Am votat pentru o Românie unită, puternică, demnă. A fost o campanie lungă”, a declarat Crin Antonescu. El a răspuns și întrebărilor unui jurnalist în limba engleză.

Ora 9.01 Christian Terheș votează. Și liderul UDMR Kelemen Hunor votează la această oră la Cluj Napoca.

”Am votat pentru o Românie sigură și prosperă. Votul de azi va da o direcție nouă României. Îmi doresc o Românie care să-și conserve valorile naționale și să promoveze intereseul național”, a declarat Terheș.

Kelemen Hunor: „Am votat pentru a nu ne întoarce în trecut, pentru a merge înainte şi pentru a evita o aterizare forţată care pentru România ar însemna întoarcerea cu cel puţin 30-35 de ani în istorie”.

El i-a îndemnat pe toţi cetăţenii să meargă la vot.

„Îi rog pe toţi cei care se mai gândesc,să meargă la vot fiindcă, pe de o parte, este datoria fiecăruia să voteze, dar este mult mai important să decidem noi, fiecare. să nu lăsăm pe alţii să decidă în locul nostru”, a mai spus preşedintele UDMR.

Ora 8.41 Nicușor Dan votează împreună cu partenera sa. ”Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară cu oameni capabili și aici și în diasporă. Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate. Mulțumesc diaspora care a votat în număr mare, mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze”, a declarat Nicușor Dan.

Ora 8.30 Președintele interimar, Ilie Bolojan, votează la o școală din Capitală. ”De ce sunt alegeri importante? E o perioadă complicată, iar vremurile liniștite au apus. Președintele României va da direcțiile importante ale politicii noastre externe și de apărare. De acestea va depinde siguranța țării noastre. În plan intern, președintele va trebui să colaboreze cu majoritatea parlamentară, cu guvernul, pentru a recunostrui încrderea, pentru a dezvolta statul. Din aceste motive, fiecare cetățean responsabil care se prezintă la vot poate face istorie pentru România. Îndemnul meu este să se prezinte la vot indiferent de opțiunea pe care o au. Votați așa cum vă dictează conștiința”

Ora 7.58 Călin Georgescu însoțit de liderul partidului extremist AUR George Simion au sosit la secția de vot. Aceștia nu au făcut declarații la intrare. Cei doi au pozat în fața presei introducând unul după altul voturile în urnă.

Călin Georgescu: Hristos a Înviat. Nu sunt aici pentru a recunoaște o fraudă precum aceste alegeri. O fraudă pusă la cale din cei care au făcut din viclenie unica politică de stat. Dar sunt aici pentru a recunoaște puterea democrației, puterea votului care sperie sistemul, care îngrozește sistemul. Sunt aici pentru interesul poporului român, pentru demnitatea lui, pentru măreția lui, pentru noblețea lui. România s-a trezit, curajul nostru, curajul poporului român este conștiința trează. A venit vremea să ne luăm țara înpoi, eliberată de ciocoi, și turul doi înapoi. Sus inimile și veți fi liberi.

George Simion: Hristos a înviat. Am votat cu Călin Georgescu. Suntem aici cu o singură misiune. Revenirea la ordinea constituțională, la democrație. Nu am nici un alt oboiectiv decât locul unu pentru poporul român, în slujba căruia mă aflu. Suntem aici cu poporul și pentru poporul român, suntem aici cu o singură dorință, să facem dreptate pentru România. Vă mulțumim.

Ora 7.38 Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că are dovezi privind multiple tentative de fraudă electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 2025, prin utilizarea abuzivă a urnei mobile, și cere intervenția urgentă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Într-un comunicat transmis duminică, partidul condus de George Simion afirmă că a primit „numeroase semnale îngrijorătoare” din teritoriu, care ar indica „moduri nelegale de utilizare a urnei mobile”, în special în zone rurale și comunități vulnerabile. (Detalii aici)

Ora 7.10 Primul candidat care a votat la primele ore ale dimineții, la scurt timp după deschiderea urnelor, a fost Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal). Ea a declarat că a votat ”împotriva celor care au furat viitorul copiilor noștri”.

11 CANDIDAŢI – 4 independenţi. Cinci candidaţi au fost în cursă şi în noiembrie 2024. Două femei candidează pentru Cotroceni

Ordinea pe buletinul de vot este următoarea:

• Poziţia nr. 1 – GEORGE-NICOLAE SIMION – Alianţa pentru Unirea Românilor

• Poziţia nr. 2 – GEORGE-CRIN-LAURENŢIU ANTONESCU – Alianţa Electorală România Înainte

• Poziţia nr. 3 – ELENA-VALERICA LASCONI – Uniunea Salvaţi România

• Poziţia nr. 4 – CRISTIAN-VASILE TERHEŞ – Partidul Naţional Conservator Român

• Poziţia nr. 5 – MARCELA-LAVINIA ŞANDRU – Partidul Umanist Social Liberal

• Poziţia nr. 6 – VICTOR-VIOREL PONTA – candidat independent

• Poziţia nr. 7 – SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – Partidul Noua Românie

• Poziţia nr. 8 – SILVIU PREDOIU – Partidul Liga Acţiunii Naţionale

• Poziţia nr. 9 – JOHN-ION BANU-MUSCEL – candidat independent

• Poziţia nr. 10 – PETRU-DANIEL FUNERIU – candidat independent

• Poziţia nr. 11 – NICUŞOR-DANIEL DAN – candidat independent

DATE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE PRIVIND NUMĂRUL ALEGĂTORILOR

• Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 17.988.031 de cetăţeni;

• Numărul total de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este 1.016.350 de persoane;

• Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 20.314 cetăţeni;

• Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul prin corespondenţă prin înregistrarea pe site-ul www.votstrainatate.ro şi înscrişi în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondenţă este de 6.085 cetăţeni;

• Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul la secţia de votare prin înregistrarea pe site-ul www.votstrainatate.ro şi sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate este de 2.235 cetăţeni.

Au fost organizate 18.979 de secţii de votare pe teritoriul României şi 965 de secţii de votare în străinătate, unde sunt cu 15 secţii de votare mai multe decât în cazul alegerilor prezidenţiale şi parlamentare desfăşurate în anul 2024.

18.587 de secţii de votare, reprezentând 97,94% din totalul celor 18.979 de secţii de votare organizate pe teritoriul României, îndeplinesc criteriile minimale pentru a asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă.

PROGRAMUL DE VOT

Votul în ţară începe duminică,ora 07:00, şi se încheie la ora 21:00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot.

Votul în străinătate a început în 1 mai, la ora 22.00, ora Românei, odată cu deschiderea secţiei de votare din Auckland, Noua Zeelandă.

Votarea în străinătate la alegerile prezidenţiale se desfăşoară pe durata a trei zile pentru fiecare tur de scrutin (2, 3 şi 4 mai 2025, respectiv 16, 17 şi 18 mai 2025).

Votarea în străinătate a avut loc în zilele de vineri şi sâmbătă, de la ora locală 07:00, şi s-a încheiat, la ora locală 21:00 (cu posibilitatea prelungirii până la ora locală 23:59 pentru cetăţenii care, la ora locală 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot). În ziua de duminică, votarea în afara ţării începe la ora locală 07:00 şi se încheie la ora locală 21:00, fără a depăşi ora 21:00 a României (cu posibilitatea de prelungire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare).

CUM ŞI UNDE SE POATE VOTA

Alegătorul din ţară îşi poate exercita dreptul de vot în următoarele condiţii:

în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială în care şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa votează numai la secţia de votare unde este înscris în lista electorală permanentă;

în cazul în care are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti, nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al municipiului Bucureşti decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar îşi poate exercita dreptul de vot la orice secţie de votare aflată în alt judeţ, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

în cazul în care se află într-o altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde şi-a stabilit domiciliul sau reşedinţa poate vota la orice secţie de votare, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară, dacă acesta nu este înscris în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;

în cazul în care a fost omis din lista electorală permanentă a secţiei de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa este înscris în lista electorală suplimentară.

Totodată, alegătorul aflat în străinătate poate vota la orice secţie de votare organizată în afara ţării.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării:

cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;

în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

OBSERVAREA ALEGERILOR

159 de observatori internaţionali au fost acreditaţi de Autoritatea Electorală Permanentă la alegerile pentru Preşedintele României din acest an. La alegele din noiembrie 2024 au fost acreditaţi 88 de observatori internaţionali.

Printre obsevatorii acreditaţi pentru alegerile de duminică se numără organizaţii internaţionale partenere, precum RECEF (Le Réseau des compétences électorales), A-WEB (Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale) şi Swiss Democracy Foundation, dar şi autorităţi electorale internaţionale, respectiv: Comisia Electorală Federală a SUA, Oficiul Electoral de Stat al Estoniei, Comisia Electorală Centrală a Lituaniei, Comisia Electorală a Maltei, Institutul Electoral Naţional al Mexicului, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală a Bosniei şi Herţegovinei, Consiliul Electoral Suprem al Republicii Turcia, Comisia Electorală a Africii de Sud, Comisia Electorală a Republicii Filipine, Biroul Electoral Naţional al Ungariei, Comisia Electorală Centrală a Albaniei, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Instanţa Superioară Electorală Independentă a Tunisiei, Comisia Electorală Centrală a Republicii Kazahstan şi Comisia Electorală a Indiei.

Totodată, la Programul de observare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025 participă reprezentanţi ai misiunilor diplomatice la Bucureşti ale Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Canadei, Franţei, Norvegiei, Suediei, Ungariei, Turciei şi Republicii Kazahstan.

Pe lângă Programul electoral de observare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025, organizat de către Autoritatea Electorală Permanentă, procesul electoral din acest an este observat şi de reprezentanţi ai OSCE/ODIHR (Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului din cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa) şi ai Adunării Parlamentare a OSCE, dar şi de jurnalişti străini, care, la rândul lor, au fost acreditaţi de către AEP.

”Observarea alegerilor este o practică uzuală la nivel internaţional, care vizează asigurarea transparenţei procesului electoral şi validarea bunei funcţionări a mecanismelor instituţionale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Vizita observatorilor internaţionali are rolul de a facilita schimburile de experienţă cu specialişti din instituţii omoloage, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale care activează în domeniul electoral, respectiv de a promova bunele practici în materie electorală dezvoltate de România. Observatorii internaţionali acreditaţi participă la sesiuni de informare referitoare la cadrul normativ naţional care reglementează alegerile pentru Preşedintele României, dar şi la modul de organizare a procesului electoral din ţara noastră. Întâlnirile vor include şi discuţii privind desfăşurarea alegerilor din perspectiva practicilor şi a soluţiilor implementate pentru asigurarea securităţii informatice şi a provocărilor care pot apărea în mediul online, în perioada electorală”, precizează AEP.

De asemenea, observatorii internaţionali acreditaţi vor fi prezenţi în ziua alegerilor în secţiile de votare pentru a observa desfăşurarea procesului electoral organizat cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2025.

Pentru observarea alegerilor prezidenţiale de duminciă au fost acreditaţi 87 de jurnalişti străini. În noiembrie 2024, au fost acreditaţi 32.